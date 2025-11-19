Todo lo que necesitas saber para acceder al tratamiento GES para dejar de fumar

Entre 2020 y 2024, cerca de 18.000 chilenos murieron por cáncer de pulmón, lo que equivale a un promedio de 10 muertes diarias.

A partir del 1 de diciembre, el sistema de Garantías Explícitas en Salud (GES) comenzará a cubrir terapias para dejar de fumar dirigidas a personas mayores de 25 años, como parte de una estrategia para combatir el cáncer de pulmón, la principal causa de muerte por cáncer en Chile.

Según el Observatorio Global del Cáncer (Globocan), cada año se diagnostican alrededor de 4.300 nuevos casos de esta enfermedad en el país. Entre 2020 y 2024, cerca de 18.000 chilenos han fallecido por esta causa, lo que equivale a un promedio de 10 muertes diarias.

El tabaquismo es el factor de riesgo principal, dado que nueve de cada diez pacientes diagnosticados son fumadores activos o exfumadores.

En ese contexto, Globocan alertó que el humo del cigarro contiene más de 7.000 sustancias químicas, de las cuales 250 son tóxicas y más de 70 tienen propiedades cancerígenas.

El doctor José Miguel Bernucci, director de Prevención y Detección Precoz del Cáncer FALP, señaló a Soy Chile que “la mayor dificultad para la detección temprana del cáncer de pulmón es que, en sus fases iniciales, suele ser completamente asintomático. Por eso, cuando aparecen los síntomas, generalmente estamos frente a un cáncer avanzado”.

El especialista resaltó que combinar la cesación tabáquica con la detección temprana mediante escáneres de baja dosis podría reducir de manera significativa la mortalidad. Actualmente, cuatro de cada cinco casos se diagnostican en etapas avanzadas, aunque detectados a tiempo, nueve de cada diez pacientes podrían sobrevivir.

Entre los signos de advertencia más frecuentes en fases avanzadas del cáncer de pulmón se incluyen:

Tos que no desaparece o con presencia de sangre.

Dificultad para respirar con silbidos o pitidos.

Dolor en el pecho.

Cansancio constante o agotamiento.

Pérdida de peso sin una causa aparente.

Junto a ello, desde el Ministerio de Salud indicaron que en las personas que fuman, dejar de fumar es la forma más eficaz de prevenir la enfermedad. Sus beneficios incluyen mejorar la función de los pulmones y la circulación, reducir el riesgo de ataques cardíacos, recuperar el sentido del gusto y del olfato, y fortalecer la salud de la piel, los huesos y el cabello.