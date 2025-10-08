Acceso garantizado a salud mental: ¿qué cubre el GES frente a la depresión?

En Chile, las Garantías Explícitas en Salud (GES) aseguran atención oportuna para diversas condiciones, incluida la depresión, tanto para afiliados a Fonasa como a Isapres.
La depresión en personas de 15 años o más fue una de las primeras condiciones incorporadas al GES hace ya dos décadas. Además, en junio de este año se anunció que, a partir de diciembre, también se incluirá el tratamiento para niños y niñas menores de 15 años.
¿Qué incluye la cobertura del GES para la depresión y de qué manera se entrega?
¿Qué cubre específicamente?
- Evaluación y diagnóstico médico.
- Tratamiento farmacológico (medicamentos).
- Atención psicológica o psiquiátrica.
- Controles y seguimiento del tratamiento.
- Hospitalización, si es necesaria en casos graves.
¿Cómo se entrega esta cobertura?
- La persona debe consultar en su centro de salud correspondiente (consultorio, clínica o prestador en convenio con Fonasa o Isapre).
- Un profesional debe confirmar el diagnóstico.
A partir de ese momento, se activa el plan de tratamiento cubierto por el GES, con plazos definidos para iniciar la atención y garantizar continuidad.
Al activar el GES, tanto Fonasa como las Isapres te derivarán a su red de prestadores en convenio. Si prefieres no atenderte en esa red, puedes optar por utilizar la cobertura de tu plan de salud complementario.