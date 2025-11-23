En qué consiste la nueva campaña que busca fortalecer la convivencia entre transportistas y estudiantes

La iniciativa integra capacitaciones de manejo emocional y encuentros formativos con conductores, desarrollado por profesionales de la Universidad de Chile.

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) puso en marcha una serie de iniciativas dirigidas a conductores y transportistas del transporte interurbano, con el fin de abordar el alto número de denuncias por malos tratos hacia estudiantes asociados al uso de la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE).

De acuerdo con cifras recientes del MTT, las regiones Metropolitana y de Valparaíso concentran más del 50% de los reclamos formales realizados por estudiantes que utilizan estos servicios.

Como parte del trabajo conjunto entre el Ministerio y Junaeb, se está desarrollando un ciclo de encuentros formativos para conductores y alumnos, apoyados por especialistas de la Universidad de Chile. El objetivo es entregar herramientas de manejo emocional y generar espacios de diálogo que permitan mejorar la convivencia durante los viajes.

En el terminal de la empresa Bupesa, en Peñaflor, la directora nacional de Junaeb, Camila Rubio, el seremi de Transportes de la Región Metropolitana, Rodrigo Valladares, junto a dirigentes y choferes, lanzaron oficialmente la campaña de sensibilización Súbete al buen trato.

La directora de Junaeb, Camila Rubio, destacó que “diariamente alrededor de dos millones de estudiantes se desplazan en diferentes localidades del país por medio de la TNE. Por ello, como institución, estamos comprometidos con diversas acciones que contribuyan al buen trato, con el propósito de que el traslado de los estudiantes se dé en un espacio seguro, donde prevalezcan el respeto y la buena convivencia”.

Por su parte, el seremi Rodrigo Valladares señaló que “como ministerio de Transportes queremos reforzar que el buen trato también es parte del viaje. A través de estos talleres desarrollados junto a Junaeb y la Universidad de Chile, buscamos fortalecer la convivencia en el transporte público, entregando herramientas para que conductores y estudiantes se entiendan con respeto y empatía, ya que con esto mejora la experiencia de viaje de todas y todos”.

Yuri Deha Troncoso, presidente del sindicato número tres de Bupesa, valoró la instancia. “La actividad de hoy, organizada junto a Junaeb, el Ministerio de Transportes y la Universidad de Chile, fue una experiencia muy satisfactoria para las y los conductores. Agradezco a Junaeb, a la Universidad de Chile y a todos quienes organizaron esta instancia, que ojalá pueda repetirse en todo Chile”.

En la misma línea, el presidente y representante legal de Bupesa, Mario Gaete, comentó que “la actividad me pareció extraordinaria, superó mis expectativas y fue muy amena. Estos talleres ayudan mucho a valorar el rol del conductor, y me sorprendió positivamente la respuesta y participación de ellos”.