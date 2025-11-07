Revisa cuándo y dónde sacar la foto para tu TNE 2026

Se trata de otra iniciativa de Junaeb para facilitar los trámites del pase escolar, como la reciente ampliación de la red de atención.

La directora nacional de Junaeb, Camila Rubio Araya, dio inicio a la campaña Hazla corta, tómate la foto hoy, que marca el comienzo de la captura temprana de fotografías para estudiantes que ingresarán a quinto básico o primero medio en TNE 2026.

La iniciativa busca que los alumnos adelanten este trámite y así puedan obtener su Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) al inicio del año escolar del próximo año.

El proceso, que beneficiará a cerca de 500 mil estudiantes, se realizará mediante distintas modalidades para facilitar su acceso. Desde el 20 de octubre, 4.500 módulos móviles recorren colegios en todo el país para agilizar la toma de fotos.

Asimismo, los establecimientos educativos disponen de una aplicación en línea que permite a los encargados TNE capturar y cargar las fotografías con apoyo tecnológico, garantizando la calidad de la imagen y el cumplimiento de los estándares exigidos.

A esto se suman los 41 puntos TNE, donde los estudiantes que ingresan a quinto básico o primero medio podrán acudir desde el lunes 10 de noviembre de 2025 para realizar la captura fotográfica y facilitar la atención a las comunidades educativas.

Camila Rubio Araya destacó la relevancia de adelantar este trámite. “Queremos que todas y todos tengan su tarjeta y puedan acceder a la tarifa gratuita o rebajada. Por eso llamamos a los estudiantes a informarse con su establecimiento sobre la visita del módulo TNE o acercarse a los puntos de atención y no dejar este trámite para el final”.

Finalmente, se informó que la captura fotográfica, tanto presencial como online en junaeb.cl, para los estudiantes que ingresan por primera vez a instituciones de educación superior (universidades o institutos técnicos profesionales) comenzará el 2 de enero de 2026.