Guerra en Irán: Donald Trump adelantó ataque “con mucha fuerza” para controlar el petróleo

El mandatario anunció la ofensiva pocas horas después de que se registraran las confrontaciones más intensas entre ambas partes desde la tregua del 8 de abril.

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Dos días después de que las negociaciones para lograr un acuerdo estaban en su recta final, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró hoy que su país atacará “con mucha fuerza” a Irán durante este jueves.

El mandatario norteamericano empleó su cuenta en Truth Social para anunciar el ataque al país persa, horas después de que se registraran las confrontaciones más intensas entre ambas partes desde la tregua del 8 de abril.

Lo anterior, luego de que el lunes se produjo el derribo de un helicóptero estadounidense Apache, lo que provocó la respuesta norteamericana a través de bombardeos hacia diversos objetivos.

Qué adelantó Donald Trump sobre el ataque a Irán

“Estados Unidos atacará a Irán (¡cuya Marina, Fuerza Aérea, radares, defensa antiaérea y todas las demás formas de defensa, junto con la mayor parte de su capacidad ofensiva, han desaparecido!), con mucha fuerza esta noche”, dijo el mandatario en su red Truth Social.

A continuación, el mandatario sostuvo que “en algún momento, en un futuro no muy lejano, tomaremos la isla de Kharg y otros puntos de infraestructura petrolera, y asumiremos el control total de sus mercados de petróleo y gas“.

En esa línea, dijo que el operativo será “muy parecido a lo que hemos hecho con Venezuela, lo cual está resultando magnífico tanto para Venezuela como para Estados Unidos”.

En la víspera, Trump también empleó su red social para asegurar que Irán tardó “demasiado en negociar” el acuerdo de paz, y amenazó a esa nación con que deberá “pagar el precio”.

“¡¡¡El matón de Oriente Medio está MUERTO!!! Han tardado demasiado en negociar un acuerdo que habría sido excelente para ellos, ¡¡¡ahora tendrán que pagar el precio!!!“, escribió el mandatario.