El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, encabezó el inicio de la fiscalización de scooters en toda la Región Metropolitana (RM).

De acuerdo con la legislación chilena vigente, los scooters no pueden superar los 25 km/h. La autoridad explicó que si se excede este límite, el scooter “pasa a ser considerado un vehículo motorizado, por lo que corresponde retirarlo de circulación y aplicar una multa al conductor”.

La fiscalización se realizará mediante un dispositivo llamado SC-25, desarrollado por Inacap, que permitirá detectar scooters que hayan sido manipulados para superar el límite de velocidad.

“El llamado acá es, sobre todo ahora que viene navidad, comprar vehículos de este tipo que no pueden sobrepasar los 25 km/h y, por lo tanto, son un vehículo que es seguro para poder desplazarse, por ejemplo, en una ciclovía”, afirmó el ministro.

“También el llamado a las personas que han ajustado sus scooters para que puedan circular a una velocidad mayor, es que lo vuelvan a desajustar a la velocidad correspondiente. (…) Como también se le ha solicitado a todas las empresas de arriendo de scooters”, subrayó.

Comenzó la fiscalización de scooters en la RM: revisa las multas por exceder la velocidad

La supervisión se llevará a cabo durante noviembre y diciembre mediante fiscalizadores que realizarán operativos de control y mantendrán informada a la ciudadanía sobre la futura fiscalización oficial, que comenzará en enero.

Durante este período de prueba no se aplicarán multas; sin embargo, a partir de enero las sanciones oscilarán entre 0,5 y 1 UTM. Además, desde esa fecha los fiscalizadores podrán estar acompañados por personal de seguridad municipal o Carabineros, quienes tendrán la facultad de retirar los scooters que infrinjan la norma.

La fiscalización se iniciará en la Región Metropolitana y podría extenderse a otras regiones en el futuro.