Revisa los nuevos recorridos de Red Movilidad que llegan a Pirque y Colina

Con esta incorporación, el sistema alcanzará a 38 comunas de la Región Metropolitana.

Este lunes, el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones anunció dos nuevos recorridos de buses en las comunas de Pirque y Colina en la Región Metropolitana.

Esta ampliación representa un importante avance para los habitantes de zonas más apartadas, que hasta ahora no contaban con un servicio de transporte de calidad. De acuerdo a Red Movilidad, hasta octubre de 2023 el sistema operaba en 34 comunas, incluyendo la Provincia de Santiago, Puente Alto y San Bernardo.

A fines de ese año, el panorama fue aún más positivo ya que se incorporaron por primera vez comunas rurales como Padre Hurtado y el sector de Valle Grande en Lampa, mejorando la calidad de vida de cerca de 50 mil personas.

De esta forma, con la incorporación de Pirque y Colina, el sistema llegará a 38 comunas, ampliándose así en un 10% la cantidad de comunas integradas al sistema.

“El sistema metropolitano de RED finalmente logra llegar a estas dos comunas, cumpliendo un anhelo muy importante de muchos vecinos que sistemáticamente nos han estado transmitiendo la necesidad de contar con este tipo de servicios”, Juan Carlos Muñoz, ministro de Transportes.

¿Cuáles son los nuevos recorridos de Red Movilidad en Pirque y Colina?

En el caso de Pirque, el nuevo recorrido 282, iniciará sus servicios este sábado 8 de noviembre, conectando las comunas de Puente Alto, Pirque, el límite de Buin por la ribera sur del río Maipo y San Bernardo.

Se trata de la primera vez que Red Movilidad dará cobertura más allá del río Maipo, abarcando desde ahora la zona aledaña a la ribera sur del río.

El servicio 282, operado por la empresa Subus, funcionará entre la estación EFE Nos, hasta el metro Plaza de Puente Alto, con un itinerario sincronizado con las primeras y últimas salidas de los trenes.

Junto a ello tendrá una frecuencia de una hora, con horarios fijos de lunes a domingo, permitiendo a sus usuarios planificar los viajes y combinar con el sistema Red.

Gracias a la integración, los usuarios podrán reducir en cerca de un 60% su gasto en transporte público, si se considera que actualmente trasladarse hasta Santiago (ida y vuelta en colectivo y transporte público) cuesta cerca de $4.000.

En el caso de Colina, entre fines de noviembre y la primera semana de diciembre, comenzará a funcionar la extensión del recorrido B07, la cual conectará el sector industrial Los Libertadores con la estación del metro del mismo nombre.