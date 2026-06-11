Jefe de bancada republicana y opción de AC contra Boric: “Si tuviera más antecedentes, podría ser una posibilidad”

La diputada Pamela Jiles instó a quienes apoyan el libelo contra Grau, a hacer lo mismo contra el expresidente Gabriel Boric.

El jefe de bancada del Partido Republicano, Benjamín Moreno, no se cerró por completo a la posibilidad de acusar constitucionalmente al expresidente Gabriel Boric tras el emplazamiento que les hizo la diputada Pamela Jiles (PDG).

A propósito del libelo contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau (FA) que impulsa ese sector junto a los libertarios, la legisladora del Partido de la Gente los interpeló. “Si son tan choros, ¿por qué no hacen una acusación constitucional contra Boric? ¿Por qué no hacen la acusación constitucional contra quién es el responsable último o no de aquellas siete acusaciones que se le hacen a Grau?”, cuestionó el martes junto con confirmar su respaldo hacia la AC contra Grau.

En conversación con radio 13C, Moreno fue consultado sobre si su sector podría impulsar una AC contra Boric o si sería suficiente con aquella que es contra Grau. “No es que yo esté buscando una consideración política para decir ‘con esto me quedo tranquilo o no’. Pongamos las cosas en contexto. Si me dicen que Boric se mandó una especie de Rodríguez Zapatero, que no quepa duda que ahí vamos a estar“, respondió en alusión al expresidente de España investigado por delitos de corrupción.

En ese sentido, el diputado explicó que “el ministro de Hacienda es un ministro super específico. Él también tiene que hacerse responsable por lo que hace porque si no, cualquier error de un ministro tendría que ser inmediatamente imputable al presidente”.

“Hace semanas salió un sumario sobre el sistema de recepción de facturas en el Ministerio de Hacienda o la Dipres, que había una diferencia de horarios de cierre. Ese tipo de cosas pueden ser un poco distantes para que sean una orden directa del presidente a través del ministro de Hacienda. Es más responsabilidad directa del ministro de Hacienda”, ejemplificó.

“Si tuviera más antecedentes, podría ser una posibilidad (la AC contra Boric). Por el minuto yo no tengo más antecedentes para afirmar aquello. Si la diputada Jiles u otro cree que debería ser el expresidente Boric está en todo su derecho de redactar algo y presentarlo”, zanjó.