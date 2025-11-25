Estos trabajos se producen para hacer mejoras en la red sanitaria o reparaciones de emergencia necesarias para garantizar la continuidad y calidad del servicio.

Aguas Andinas anunció un nuevo corte de agua programado para este martes 25 de noviembre en sectores acotados de cuatro comunas de la Región Metropolitana (RM).

Según indicó la empresa, se realizarán labores de mejoramiento en la red de distribución, lo que implicará que ciertos sectores permanezcan sin suministro por varias horas.

De acuerdo a lo informado, estos trabajos se producen para hacer mejoras en la red sanitaria o reparaciones de emergencia necesarias para garantizar la continuidad y calidad del servicio. Aunque generalmente se concentran en zonas específicas y por períodos limitados, estos cortes son fundamentales para asegurar el correcto funcionamiento del sistema y prevenir fallas mayores en el futuro.

Aguas Andinas puso a disposición un mapa interactivo en su página web al que puedes acceder HACIENDO CLIC ACÁ, que permite consultar en detalle las áreas que se verán afectadas por la interrupción del servicio, además de los horarios aproximados en que se restablecerá el suministro.

Corte de agua en la RM: revisa las comunas que estarán sin suministro durante 12 horas este martes

Lo Barnechea: Desde las 15:00 horas del martes 25 de noviembre hasta las 01:00 del miércoles 26 de noviembre.

Vitacura: Desde las 15:00 horas del martes 25 de noviembre hasta las 06:00 del miércoles 26 de noviembre.

Lo Barnechea: Desde las 15:00 horas del lunes 24 de noviembre hasta las 03:00 del martes 25 noviembre.