Más de 600 corredores participaron en el tradicional circuito nocturno en Parque Aguas de Ramón en La Reina

En su undécima versión, el Trail Nocturno reunió a deportistas y amantes de la naturaleza en el emblemático parque de la Región Metropolitana. Una experiencia única bajo las estrellas, que combinó deporte, biodiversidad, educación ambiental y soluciones sostenibles en uno de los pulmones verdes más importantes de Santiago

Una experiencia que unió deporte, naturaleza y comunidad en el corazón de Santiago, invitando a vivir la ciudad de forma activa y consciente. CEDIDA.

Organizado por Aguas Andinas, en colaboración con Parque Cordillera y la productora Latitud Expedition Sur, el evento se consolidó como una de las fechas más esperadas del calendario outdoor. Más que una competencia, fue una celebración del trail running urbano y una invitación a reconectar con el entorno natural en pleno corazón de Santiago.

La jornada contó con la presencia de José Pedro Guilisasti, director de Parque Cordillera, y Rachel Bernardin, directora de Estrategia y Asuntos Corporativos de Aguas Andinas, quienes destacaron el valor de este tipo de iniciativas para fortalecer el vínculo entre la ciudadanía y los espacios naturales. El encuentro reafirmó el compromiso de la compañía con la recuperación de áreas verdes que promueven el encuentro, el bienestar y la conciencia ambiental.

CEDIDA.

Desde las 19:00 horas, comenzaron a llegar corredores de todas las edades y niveles, dispuestos a vivir una noche inolvidable. Las cuatro categorías —Kids 4K, 7K, 12K y 19K— ofrecieron desafíos adaptados a cada perfil, en un entorno seguro, dinámico y lleno de energía. Todos los participantes recibieron una polera oficial y una medalla como recuerdo de esta experiencia compartida.

“Actividades como el Trail Noctu

o nos permiten fortalecer el vínculo entre las personas y su ento

o natural. Desde Aguas Andinas, promovemos experiencias que invitan a vivir la ciudad de forma activa, consciente y saludable, reconociendo el valor del agua y la naturaleza en nuestra vida cotidiana”, señaló Rachel Be

ardin.



Este año, el evento coincidió con la inauguración de “La Casa del Agua”, una muestra educativa permanente ubicada en el corazón del Parque Aguas de Ramón. A través de un conjunto de ilustraciones, la exposición recorre el ciclo del agua, desde su origen hasta la potabilización, y promueve el aprendizaje activo en un entorno natural. Esta aula abierta busca fortalecer el vínculo entre las personas, el territorio y el agua que da vida, integrando la experiencia del parque con la misión educativa y ambiental de Aguas Andinas.

CEDIDA.

La jornada incluyó concursos, activaciones, sesiones de fotografía instantánea y múltiples sorpresas, en un ambiente que celebró el deporte al aire libre, los hábitos saludables y el cuidado del entorno.

El Trail Nocturno forma parte de una ruta de iniciativas sostenidas que Aguas Andinas impulsa para abrir espacios naturales que inviten a moverse, respirar y vincularse con el entorno de manera consciente. Esta ruta incluye la Corrida “Mapocho Río Arriba”, las rutas de trekking en el Parque El Yeso–Laguna Negra, y la implementación de plazas de agua en diversas comunas de la Región Metropolitana.

El Parque Aguas de Ramón, en particular, tiene un valor especial. Aquí, Aguas Andinas no solo opera una planta de producción de agua potable, sino que también ha desarrollado soluciones innovadoras para la gestión del recurso hídrico, como las zanjas de infiltración: una técnica basada en la naturaleza que permite captar y conservar el agua de lluvia, favoreciendo su retorno al subsuelo. Estas acciones forman parte de Biociudad, la estrategia de proyectos y soluciones concretas de la compañía, que busca preparar a Santiago para los desafíos del cambio climático hacia 2030.

“Más allá de la infraestructura, lo que ocurre en este parque es conexión pura. Corredores, estudiantes, vecinos y visitantes se encuentran aquí para caminar, correr, aprender y respirar. Es un lugar donde el agua deja de ser invisible y se convierte en experiencia: se escucha, se observa, se valora”, afirmó Be

ardin.



El Trail Nocturno Santiago Aguas Andinas 2025 no solo fue una carrera: fue una invitación a vivir la ciudad desde la naturaleza, a correr con propósito y a cuidar el entorno que nos da vida.