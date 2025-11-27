Estas interrupciones del suministro se deben a trabajos de mantenimiento y podrían prolongarse por más de cinco horas consecutivas.

Enel Distribución informó que este jueves 27 de noviembre se realizará nuevos cortes de luz programados que afectará a 11 comunas de la Región Metropolitana (RM).

De acuerdo con la empresa, estas interrupciones del suministro se deben a trabajos de mantenimiento y podrían prolongarse por más de cinco horas consecutivas.

Para comprobar si tu domicilio se encuentra dentro de los sectores considerados en el plan de cortes, puedes ingresar tu dirección en el buscador habilitado por Enel HACIENDO CLIC ACÁ.

Además, si la suspensión del servicio involucra a personas electrodependientes, se puede solicitar asistencia llamando a los teléfonos 600 696 0000, 800 800 696 o 22 696 0000.

Enel anuncia nuevos cortes de luz programados en la RM para este jueves: revisa las 11 comunas afectadas

Maipú: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas del jueves.

Cerrillos: Desde las 10:00 hasta las 13:30 horas del jueves.

Lo Prado: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas del jueves.

Renca: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas del jueves.

Independencia: Desde las 09:00 hasta las 15:00 horas del jueves.

La Granja: Desde las 09:30 hasta las 16:30 horas del jueves.

San Ramón: Desde las 11:00 hasta las 18:00 horas del jueves.

Santiago: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas del jueves.

Las Condes: desde las 09:30 hasta las 15:30 horas del jueves.

Ñuñoa: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas del jueves.

Providencia: Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas del jueves.