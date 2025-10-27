La interrupción del servicio se extenderá por hasta siete horas en algunos sectores, como parte de los trabajos de mantenimiento y mejora de la red eléctrica.

La empresa Enel informó que este lunes 27 de octubre se realizará un nuevo corte de luz programado en cinco comunas de la Región Metropolitana (RM).

De acuerdo con la compañía, la interrupción del servicio se extenderá por hasta siete horas en algunos sectores, como parte de los trabajos de mantenimiento y mejora de la red eléctrica.

En su sitio web, Enel señaló que estos cortes se comunican con anticipación con el objetivo de que los usuarios puedan planificar sus actividades con tiempo.

Si deseas verificar si tu domicilio se encuentra dentro de las zonas afectadas, puedes ingresar tu dirección en el buscador disponible en el portal de Enel HACIENDO CLIC ACÁ. Allí encontrarás todos los detalles sobre horarios y sectores específicos.

Además, en caso de que la suspensión del servicio afecte a personas electrodependientes, la empresa recordó que se puede solicitar asistencia a través de los siguientes números: 600 696 0000, 800 800 696 o 22 696 0000.

Revisa el listado de comunas que tendrán corte de luz programado durante este lunes

Pudahuel: desde desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Estación Central: desde las 15:00 hasta las 18:00 horas.

Peñalolén: desde las 10:30 hasta las 17:30 horas.

Cerrillos: desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

San Joaquín: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.