La cuenta regresiva para la PAES 2025 ya está en marcha y, como cada año, miles de estudiantes se preparan para los últimos detalles antes de rendir sus pruebas.

Se trata de la rendición regular, el segundo proceso del año, que sigue a la versión de invierno y permite obtener un puntaje válido para postular a la Admisión 2026.

Para facilitar la organización y disminuir la ansiedad de estos días previos, aquí tienes una guía resumida con lo más importante.

PAES 2025: fechas clave, horarios y cómo revisar tu local de rendición

La PAES se aplicará durante tres jornadas consecutivas. El lunes 1 de diciembre comienza el proceso con la Prueba de Competencia Matemática 2 (M2) a las 08:00 horas.

El martes 2 será el turno de Competencia Lectora en la mañana y la prueba Electiva de Ciencias por la tarde.

En tanto, el miércoles 3 cerrará el proceso con Competencia Matemática 1 (M1) en la mañana y la Electiva de Historia y Ciencias Sociales en la tarde.

Cómo revisar tu local de rendición

El Demre publicará los locales el viernes 28 de noviembre a las 09:00 horas en ESTE LINK. Solo necesitas ingresar con tus datos, descargar tu tarjeta de identificación y verificar la dirección del local asignado.

Ese mismo establecimiento podrá visitarse durante el reconocimiento de salas, programado para el lunes 1 de diciembre entre las 12:00 y las 13:00 horas. No es obligatorio, pero suele ser útil para disminuir la tensión del día de la prueba.

Qué llevar el día de la PAES

Los elementos permitidos son muy específicos y corresponden a la cédula de identidad o pasaporte, tarjeta de identificación, lápiz grafito Nº2 o portaminas HB y goma.

No se permiten bolsos, celulares, audífonos, relojes inteligentes ni dispositivos electrónicos. Llevarlos podría anular la prueba, por lo que es recomendable dejarlos en casa.

Cuándo estarán los resultados

Los puntajes se publicarán el 5 de enero de 2026, fecha en la que también comenzará el proceso de postulación a las universidades y otras instituciones del Sistema de Acceso.