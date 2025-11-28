Cortes de luz en Santiago: revisa si tu comuna está entre las 11 afectadas este viernes

De acuerdo con lo informado por la compañía, la interrupción del servicio eléctrico podría extenderse por al menos nueve horas en algunos sectores.

La empresa Enel anunció que este viernes 28 de noviembre se realizarán nuevos cortes de luz programados en 11 comunas de la Región Metropolitana (RM).

De acuerdo con lo informado por la compañía, la interrupción del servicio eléctrico podría extenderse por al menos nueve horas en algunos sectores.

Además, Enel explicó en su sitio web que “los cortes programados se informan con anticipación para que los clientes puedan planificar sus actividades”.

Si deseas comprobar si tu domicilio está dentro de las zonas afectadas, puedes ingresar tu dirección en el buscador habilitado por Enel en ESTE ENLACE, donde encontrarás todos los detalles.

Por otra parte, si la suspensión del suministro impacta a personas electrodependientes, es posible solicitar ayuda a través de los siguientes números: 600 696 0000, 800 800 696 o 22 696 0000.

Cortes de luz en Santiago: revisa si tu comuna estará entre las 11 afectadas este viernes

La Florida: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

Lo Espejo: Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas.

Maipú: Desde las 10:30 hasta las 14:30 horas.

Cerrillos: Desde las 09:00 hasta las 15:00 horas.

Santiago: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Providencia: Desde las 08:30 hasta las 11:30 horas.

Ñuñoa: Desde las 09:30 hasta las 13:30 horas.

Las Condes: Desde las 14:00 hasta las 17:00 horas.

Lo Prado: Desde las 15:00 hasta las 18:00 horas.