Casi 400 aislados y más de 25 mil clientes sin luz dejó el paso del sistema frontal en el centro sur del país

Las lluvias y nevadas producto del sistema frontal generaron problemas entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos.

Un total de 43 personas resultaron afectadas, la mayoría de ellas en la Región de Valparaíso, mientras que otras 397 quedaron aisladas a raíz del paso del sistema frontal que afectó a la zona centro sur del país, de acuerdo con lo reportado esta tarde por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).

En tanto, sobre 25 mil clientes permanecían sin suministro de energía eléctrica pasadas las 16:00 horas de este sábado en las regiones más afectadas por las lluvias y las nevadas registradas en el país, según detalló la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).

Respecto de quienes quedaron aislados por las precipitaciones, Senapred detalló que la gran mayoría corresponde a la Región de La Araucanía (358), mientras que los otros 39 son de la Región Metropolitana.

El detalle de los cortes de luz por el paso del sistema frontal

Sobre los cortes de luz debido al paso del sistema frontal, la SEC precisó que la región más afectada es la del Biobío, con 8.677 casos. Más atrás se sitúa la la Región de Valparaíso, con 6.297 clientes sin luz, y luego la Metropolitana, que tiene un total de 5.397 afectados. Más atrás se sitúan las regiones de Los Lagos (2.684), La Araucanía (1.658) y Los Ríos (1.460).

Al detallar las comunas más complicadas por la falta del suministro, la SEC indicó que en la Región del Biobío la comuna Coronel registra 8.540 clientes sin energía eléctrica.

Por otra parte, Senapred también informó que hay cuatro controles fronterizos cerrados. Se trata de Los Libertadores (Valparaíso), Pehuenche (Maule), Pino Hachado (La Araucanía) y Cardenal Samoré (Los Lagos).