Más de siete horas sin luz: Enel confirma cortes de luz en nueve comunas de Santiago

La interrupción afectará a sectores específicos y tendrá una duración de siete horas.

La empresa Enel Distribución informó que este lunes 25 de agosto se llevarán a cabo cortes de luz programados en nueve comunas de Santiago.

De acuerdo con lo señalado por la compañía, la interrupción afectará a sectores específicos y tendrá una duración de siete horas.

A través de su página web, Enel indicó que estos cortes se notifican con anticipación para que los usuarios puedan planificar sus actividades y tomar las precauciones necesarias.

Si deseas saber si tu hogar se encuentra dentro de las zonas afectadas, puedes ingresar tu dirección en el buscador disponible en el sitio web de Enel. Para acceder directamente, haz clic en ESTE ENLACE. Allí encontrarás toda la información detallada.

Además, si la suspensión del suministro impacta a personas electrodependientes, Enel habilitó los siguientes números de contacto para solicitar asistencia: 600 696 0000, 800 800 696 y 22 696 0000.

Enel confirma cortes de luz en 9 comunas de Santiago

Las Condes: desde las 9:30 hasta las 10:30 horas.

Desde las 11:30 hasta las 12:30 horas.

La Reina: Desde las 10:30 hasta las 14:30 horas.

San Joaquín: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

La Cisterna: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

Recoleta: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Santiago: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Cerro Navia: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Pudahuel: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.