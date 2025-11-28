Estas ayudas económicas se vuelven especialmente relevantes en un periodo donde aumentan los costos por celebraciones, compras, cenas y regalos,.

Cada año, diversos bonos y beneficios estatales se entregan antes de Navidad para ayudar a las familias a enfrentar los gastos propios de fin de año.

Estas ayudas económicas se vuelven especialmente relevantes en un periodo donde aumentan los costos por celebraciones, compras, cenas y regalos, por lo que contar con un ingreso adicional puede significar un importante alivio en el presupuesto familiar.

Además, muchos de estos aportes están dirigidos a hogares vulnerables, adultos mayores y trabajadores con menores ingresos, lo que contribuye a equilibrar la carga económica y a que más personas puedan disfrutar de unas fiestas con mayor tranquilidad.

Estos son los 5 bonos que se pagan justo antes de Navidad

Aguinaldo de Navidad

El aguinaldo de navidad es el principal beneficio estatal de diciembre, pensado para apoyar los gastos de fin de año o para que cada beneficiario lo utilice según sus necesidades.

Para los pensionados, el pago comenzará el 1 de diciembre, con un monto base de $29.055 por persona, que aumenta en $16.415 por cada carga familiar acreditada al 30 de noviembre.

En cuanto a los funcionarios públicos, aún no se inicia la negociación entre el Gobierno y la Mesa del Sector Público para definir el reajuste, por lo que el monto final no está determinado. Se espera que sea superior a los $71.046 y $37.581 entregados el año pasado.

Pensión Garantizada Universal (PGU)

La PGU entrega mensualmente hasta $224.004 a personas de 65 años o más, y hasta $250.000 para quienes tienen 82 años o más, siempre y cuando no pertenezcan al 10% con mayores ingresos. Este aporte se entrega tanto a pensionados como a quienes aún continúan trabajando.

En diciembre, la PGU se pagará desde el lunes 1 para pensionados del IPS, mientras que quienes reciben su pensión por AFP la obtendrán entre el 17 y el 22 de diciembre.

Asignación Familiar

La Asignación Familiar beneficia tanto a pensionados como a trabajadores dependientes e independientes. Se entrega por cada carga familiar y su monto varía según el sueldo.

Los trabajadores dependientes la reciben junto con su remuneración. En este caso, quienes cobran a mitad de mes recibirán el pago antes de Navidad; los demás lo obtendrán a fin de mes.

Asignación Maternal

La Asignación Maternal es similar a la Familiar, pero dirigida a trabajadoras embarazadas o a trabajadores cuyas cónyuges, inscritas como carga, estén esperando un hijo.

Este beneficio se paga cuando se certifica que la gestación tiene cinco meses o más, y cubre todo el embarazo.

El IPS aclara que para dependientes el pago llega junto con el sueldo (en quincena o fin de mes), y para independientes se paga una vez al año, considerando a cada causante reconocido al 31 de diciembre de 2024.

Los montos de ambas asignaciones son:

$22.007 por carga para sueldos de hasta $620.251 .

para sueldos de hasta . $13.505 por carga para ingresos entre $620.251 y $905.941 .

para ingresos entre . $4.267 por carga para sueldos entre $905.941 y $1.412.957.

Quienes ganen más de $1.412.957 no pueden acceder a este beneficio.

Bono por Hijo

Las mujeres de 65 años o más que se pensionen y sean madres biológicas o adoptivas pueden recibir el Bono por Hijo. Este no se entrega al momento del nacimiento, sino que comienza a pagarse cuando la mujer se jubila. Durante los años previos, el monto va generando rentabilidad.

Este bono se incluye directamente en la pensión mensual, por lo que en diciembre las beneficiarias lo recibirán al inicio del mes si pertenecen al IPS, o entre el 17 y el 22 si son del sistema AFP.