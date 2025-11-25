Este beneficio económico se deposita de manera automática en la Cuenta RUT del beneficiario

El Bono de Enseñanza Media es un beneficio económico dirigido a quienes completan su educación media dentro del marco de los programas Chile Seguridades y Oportunidades.

De acuerdo a Chile Atiende, tiene como objetivo poder incentivar la finalización de los estudios formales, especialmente en quienes enfrentan mayores dificultades socioeconómicas.

De esta forma, el Bono de Enseñanza Media, que se entrega por única vez y no requiere postulación, busca reconocer el esfuerzo de quienes retoman su trayectoria educativa y obtienen su licencia media en una institución reconocida por el Ministerio de Educación.

Bono de Enseñanza Media: revisa los requisitos para recibir más de $70 mil al finalizar tus estudios

Según informó la entidad antes mencionada, este beneficio se deposita de manera automática en la Cuenta RUT del beneficiario y es de $73.048, el que se paga en una única cuota a partir de diciembre.

En caso de no tener una Cuenta RUT, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia abrirá una de forma gratuita para asegurar el pago.

Cuáles son los requisitos para acceder al bono de Enseñanza Media

Participar, ya sea de forma individual o como parte de un hogar, en los programas Chile Seguridades y Oportunidades.

Tener 24 años o más al momento de haber finalizado exitosamente los estudios de 4° medio en una institución reconocida por el Ministerio de Educación.

Haber obtenido la Licencia de Enseñanza Media durante el período en que la persona formaba parte activa de los programas Chile Seguridades y Oportunidades.

Para verificar si eres beneficiario, puedes contactar el call center 800 104 777.