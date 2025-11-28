Metro suspende servicio en Providencia: las cuatro estaciones de la Línea 1 que están cerradas por persona en la vía

La emergencia ocurrió en la estación Pedro de Valdivia, hasta donde se dirige el Cuerpo de Bomberos de Santiago.

Este viernes se registró un nuevo incidente en el Metro de Santiago en el sector de Providencia, lo que obligó a cerrar cuatro estaciones de la Línea 1.

De acuerdo con lo informado por la empresa en sus redes sociales, la presencia de una persona en la vía provocó que el servicio funcionara únicamente entre San Pablo y Baquedano, y entre Tobalaba y Los Dominicos.

Por este motivo, las estaciones Salvador, Manuel Montt, Pedro de Valdivia y Los Leones permanecen cerradas al público.

Asimismo, se informó que la emergencia ocurrió en la estación Pedro de Valdivia, hasta donde se dirige el Cuerpo de Bomberos de Santiago para rescatar a la persona.

¿Cómo obtener el justificativo del Metro de Santiago?

En la página de Metro de Santiago está disponible el justificativo para ser presentado en los respectivos lugares de trabajos y casas de estudio. Se trata de un comunicado donde se señala el día, hora y la línea donde se suspendió el servicio.

“Hoy, viernes 28 de noviembre a las 08:30 hrs, el servicio en Línea 1 se vio interrumpido por una persona en la vía, funcionando de manera parcial entre San Pablo y Baquedano, y de Tobalaba a Los Domínicos, lo que afectó los tiempos de traslado habituales de nuestros pasajeros y pasajeras”, indica el justificativo.

“Dicha información fue transmitida a través de sonorización en estaciones y trenes, reforzada por personal en terreno, además de ser difundida también por nuestros canales de comunicación tales como pantallas informativas digitales de acceso y en andenes, redes sociales, página web, aplicación para teléfonos, en comunicación paralela con nuestros ejecutivos de call center, quienes cuentan con información actualizada del estado del servicio”, añadiern.

“Reiteramos nuestro compromiso para apoyar a nuestros clientes y a la ciudad en sus desplazamientos y minimizar el impacto, dentro de lo posible, de fallas tanto internas como externas a Metro”, concluyeron.

Para descargar el documento debes ingresar a ESTE LINK.