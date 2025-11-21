Revisa el horario especial de Metro de Santiago por el concierto de Shakira

El plan busca prevenir aglomeraciones y asegurar un flujo de pasajeros más ordenado una vez finalizado el show.

El esperado regreso de Shakira a Chile este sábado 22 de noviembre, con su gira Las mujeres ya no lloran Tour, promete llenar el Parque Estadio Nacional y movilizar a miles de fanáticos, por lo que Metro de Santiago dispuso de un horario especial.

Ante la alta concurrencia, la empresa de transporte anunció un operativo especial para facilitar el regreso del público, priorizando un retorno seguro y expedito tras el concierto.

La medida principal será la extensión del horario de funcionamiento en estaciones de Línea 3 y Línea 6, que permanecerán abiertas hasta las 00:30 horas, superando su horario habitual.

En este esquema, la estación Ñuñoa jugará un rol clave al mantener habilitada la combinación entre ambas líneas, permitiendo que los asistentes se trasladen con mayor facilidad hacia distintos sectores de la ciudad. Metro llamó a los usuarios a planificar con anticipación y cargar previamente su tarjeta Bip! para agilizar los accesos.

Metro confirma extensión de horario por concierto de Shakira

La empresa informó que, debido al evento, solo algunas estaciones de las líneas 3 y 6 tendrán un funcionamiento que estará segmentado, es decir, habrá estaciones solo para ingreso y otras solo para salida.

Estaciones habilitadas solo para ingresar (Línea 6)

Estadio Nacional

Ñuble

Ñuñoa

Estaciones habilitadas solo para descender de los trenes

Línea 6

Cerrillos

Franklin

Ñuble

Ñuñoa

Inés de Suárez

Los Leones

Línea 3