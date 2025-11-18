Red Movilidad confirmó que habrá buses de apoyo que operarán al finalizar el concierto, partiendo desde las inmediaciones del Estadio Nacional.

El esperado concierto de Oasis en Chile marca una de las presentaciones más importantes de la banda británica en Sudamérica, por lo que Red Movilidad y Metro de Santiago dieron a conocer las medidas de refuerzo que tendrá el transporte capitalino para asegurar un retorno seguro de los más de 50 mil asistentes que se espera que acudan al recinto ubicado en Ñuñoa.

Programado en el Estadio Nacional, el show forma parte de su gira mundial Live ’25, una gira que ha vuelto a despertar el entusiasmo mundial por la música de los hermanos Gallagher.

Oasis en Chile: estas son las medidas de transporte de Red Movilidad y Metro de Santiago

Red Movilidad confirmó que habrá buses de apoyo que operarán al finalizar el concierto, partiendo desde las inmediaciones del Estadio Nacional.

Los servicios disponibles serán:

506 con destino a Peñalolén

506 con destino a Maipú

516 hacia Alameda, Estación Central, terminales de buses y Pudahuel

104 rumbo a La Florida y Puente Alto

103 hacia Peñalolén

Además, desde la Intermodal Franklin saldrán los servicios 201 y 301, ambos con dirección a San Bernardo.

Para quienes lleguen a Santiago desde otras regiones, ya sea por el Aeropuerto Arturo Merino Benítez o por terminales de buses, estará operativo el servicio 519, con buses de dos pisos que conectarán directamente con el Estadio Nacional.

Metro de Santiago en tanto informó que extenderá su horario hasta las 00:30 horas, pero después del concierto solo se permitirá el ingreso por las estaciones:

Línea 6: Estadio Nacional, Ñuble y Ñuñoa

Las estaciones habilitadas para salida serán:

Línea 3: Plaza Quilicura, Conchalí, Hospitales, Universidad de Chile, Irarrázaval, Ñuñoa y Plaza Egaña

Plaza Quilicura, Conchalí, Hospitales, Universidad de Chile, Irarrázaval, Ñuñoa y Plaza Egaña Línea 6: Cerrillos, Franklin, Ñuble, Ñuñoa, Inés de Suárez y Los Leones

Junto a ello, desde Red Movilidad recomendaron planificar con anticipación el regreso y revisar información actualizada a través de los canales oficiales: @Red_Movilidad en Instagram, X y Facebook, o bien en el call center gratuito disponible 24/7: 600 30 00 73 (celulares) y 800 73 00 73 (teléfono fijo).