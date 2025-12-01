Las bencineras tienen a disposición de sus usuarios una variedad de ofertas, principalmente descuentos vinculados al uso de tarjetas bancarias o de aplicaciones asociadas.

Durante diciembre, diversas estaciones de servicio y programas de fidelización lanzan diversos descuentos para aliviar el gasto en bencina aprovechando el aumento de desplazamientos propios de fin de año.

Estas rebajas suelen distribuirse a lo largo de la semana, con descuentos variables según el día, el medio de pago o la afiliación a determinadas aplicaciones o tarjetas.

Para esto, Shell y Aramco tienen a disposición de sus usuarios una variedad de ofertas, principalmente descuentos vinculados al uso de tarjetas bancarias o de aplicaciones asociadas.

Hasta $300 por litro: descubre los descuentos en bencina vigentes en diciembre

Aramco

App: Al descargar la App Aramco tienes $50 de descuento por litro durante todos los días.

Banco Consorcio: Tienes $200 de descuento por litro pagando con tu tarjeta de de crédito con un tope de $15.000 al mes.

Mercado Pago: $50 de descuento por litro pagando con tu tarjeta de Mercado Pago todos los martes.

Banco Ripley: Todos los miércoles puedes optar a un descuento de hasta $150 por litro pagando con tu tarjeta de débito o crédito con un topa e $8.000.

ABC: Descuento de $150 por litro usando tu tarjeta de crédito con un tope de $10.000 al mes.

Tenpo: Hasta $300 pesos por litro de bencina. Válido los viernes y para dos cuentas al mes.

SBPay: Obtén hasta $150 por litro.

Spin: Ofrece hasta $150 por litro pagando con tu tarjeta de crédito todos los días domingo.

Shell