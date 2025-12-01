Durante diciembre, diversas estaciones de servicio y programas de fidelización lanzan diversos descuentos para aliviar el gasto en bencina aprovechando el aumento de desplazamientos propios de fin de año.
Estas rebajas suelen distribuirse a lo largo de la semana, con descuentos variables según el día, el medio de pago o la afiliación a determinadas aplicaciones o tarjetas.
Para esto, Shell y Aramco tienen a disposición de sus usuarios una variedad de ofertas, principalmente descuentos vinculados al uso de tarjetas bancarias o de aplicaciones asociadas.
Hasta $300 por litro: descubre los descuentos en bencina vigentes en diciembre
Aramco
- App: Al descargar la App Aramco tienes $50 de descuento por litro durante todos los días.
- Banco Consorcio: Tienes $200 de descuento por litro pagando con tu tarjeta de de crédito con un tope de $15.000 al mes.
- Mercado Pago: $50 de descuento por litro pagando con tu tarjeta de Mercado Pago todos los martes.
- Banco Ripley: Todos los miércoles puedes optar a un descuento de hasta $150 por litro pagando con tu tarjeta de débito o crédito con un topa e $8.000.
- ABC: Descuento de $150 por litro usando tu tarjeta de crédito con un tope de $10.000 al mes.
- Tenpo: Hasta $300 pesos por litro de bencina. Válido los viernes y para dos cuentas al mes.
- SBPay: Obtén hasta $150 por litro.
- Spin: Ofrece hasta $150 por litro pagando con tu tarjeta de crédito todos los días domingo.
Shell
- Tenpo: $50 y $300 (cashback) pagando con tarjetas Tenpo con $4.000 cashback en una carga.
- 2 cargas mensuales en Clientes Micopiloto.
- Lider Bci: Todos los martes tene $100 pagando con las tarjetas Lider Bci con un límite de 1 carga diaria.
- Mi descuento: Tos los miércoles tiene $15 de descuento por litro ingresando el código MIDCTO en la app pagando con cualquier tarjeta.
- Tenpo: Todos los días viernes cuenta con $50 y $300 (cashback) con un tope de dos cargas mensuales a los clientes de Micopiloto.
- Bice: Todos los domingos hay $100 de descuento con un máximo de $5.000 mensual pagando con tu tarjeta de crédito Bice.
- Security: Todos los domingos hay $100 de descuento por litro pagando con tu tarjeta de crédito Security.
- Cabify: Este descuento es válido todo el mes según la siguiente categoría: Cabify Stars, Bronce: $15, Silver: $50, Gold: $75 y Platinium: $200.
- Primera Compra: Todos el mes $50 por litro en la primera carga con la app.
- Cumpleaños: Puedes comprar hasta al menos 7 días desde el cumpleaños pagando con cualquier tarjeta.