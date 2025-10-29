Averigua cuánto cae el precio de las bencinas a partir de este jueves 30 de octubre

Según informó Enap, a la baja en el precio de la bencina se suma la del diésel, pero el kerosene tendrá una leve alza.

La Empresa Nacional del Petróleo (Enap) informó este miércoles las variaciones que tendrá el precio de la bencina, el kerosene (parafina), diésel y gas licuado de petróleo (GLP) vehicular, a contar de este jueves 30 de octubre.

Desde Enap recordaron en su informe que una de sus funciones principales es “comercializar distintos derivados de hidrocarburos con compañías distribuidoras, las que fijan de manera autónoma el precio final de venta a sus clientes“.

“Enap no fija ni regula los precios de los combustibles en el mercado chileno. En consecuencia, este informe no puede, en ningún caso, considerar que Enap determina, fija o define referencias o valores para los precios al consumidor final, los que son libres dada la condición de mercado abierto y competitivo“, añadió la compañía.

A cuánto alcanza la caída en el precio de la bencina

De acuerdo con lo informado por la Enap durante esta jornada, los precios de los combustibles presentan las siguientes variaciones esta semana, las que se verificarán a partir de mañana: