El proceso, organizado por el Demre, se desarrollará con indicaciones claras sobre los elementos permitidos y prohibidos dentro de las salas, con el fin de garantizar una aplicación transparente y equitativa para todos los participantes.

La PAES 2025 comenzará a rendirse hoy en distintos locales a lo largo del país, marcando el inicio formal del proceso de Admisión 2026. Más de 300 mil postulantes, entre estudiantes que egresan este año y personas que buscan una nueva oportunidad de ingreso a la educación superior, se enfrentarán a las distintas pruebas obligatorias y electivas.

El proceso, organizado por el Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (Demre), se desarrollará bajo estrictas medidas de orden y seguridad, y con indicaciones claras sobre los elementos permitidos y prohibidos dentro de las salas, con el fin de garantizar una aplicación transparente y equitativa para todos los participantes.

Más de 300 mil estudiantes rendirán la PAES 2025: conoce qué puedes llevar y qué no para rendir la prueba

Horarios de rendición de pruebas

Si por alguna razón no puedes asistir a las pruebas, tienes plazo hasta el 5 de diciembre a las 17:00 horas para justificar tu inasistencia a la prueba. Ese será el último momento para presentar una excusa válida ante el sistema.



Asimismo, existen algunos artículos que son indispensables para poder rendir la PAES sin inconvenientes. Si no los llevas, podrías enfrentarte a situaciones complicadas o incluso quedar imposibilitado de dar la prueba.

Elementos obligatorios:

Documento de identificación vigente (cédula chilena o pasaporte, según corresponda).

(cédula chilena o pasaporte, según corresponda). Tarjeta de Identificación impresa , donde aparece tu local asignado.

, donde aparece tu local asignado. Lápiz grafito Nº2 o portaminas HB, además de una goma de borrar.

Dependiendo de lo que determine la autoridad sanitaria, también podría solicitarse mascarilla y alcohol gel.

Una vez claros los elementos obligatorios, es importante saber qué no debes llevar para evitar problemas durante el examen.

Se recomienda no presentarse con tablets, calculadoras, cámaras fotográficas, relojes inteligentes, audífonos o cualquier otro dispositivo electrónico, ya que están estrictamente prohibidos dentro de la sala.