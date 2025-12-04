Sueldos de $700 mil: cómo postular a miles de empleos por temporada navideña

Según informaron las empresas, todos los puestos incluyen contrato laboral y el pago de las cotizaciones de salud y pensión.

Con la llegada de diciembre, se acerca la temporada navideña, lo que genera nuevas oportunidades de empleos debido al incremento de ventas en sectores como comercio, retail y supermercados.

En este contexto, Adecco Chile dio a conocer más de 1.200 vacantes a nivel nacional para reforzar sus operaciones durante el mes, impulsadas por el mayor flujo en tiendas físicas, centros de distribución y atención al cliente.

Los empleos más demandados corresponden a operadores multifuncionales de sala, cajeros y vendedores, funciones que permitirán apoyar tareas de reposición, cobro, orden de sala y asistencia directa a los consumidores. Las rentas asociadas fluctúan entre los $332.000 y $580.000, dependiendo del cargo, la región y el tipo de jornada (part time o full time).

Para postular a los empleos disponibles por temporada navideña de Adecco ingresa a ESTE LINK y revisa los requisitos y sueldos específicos.

Sueldos de $700 mil en empleos por temporada navideña

La empresa de servicios transitorios SOS Group anunció la apertura de 650 vacantes para cubrir la alta demanda laboral generada por los preparativos de Navidad y Año Nuevo.

Según indicó la compañía, todos los trabajos son formales, con contrato laboral y cotizaciones de salud y pensión incluidas, mientras que los sueldos ofrecidos van entre $630.000 y $700.000 líquidos al mes, dependiendo del cargo.

Entre los cargos disponibles se encuentran:

Operario de industria de alimentos.

Operario de bodega.

Operador de grúa horquilla para centros logísticos.

Ingresa a ESTE LINK para postular a estos empleos y revisar cuáles son las condiciones ofrecidas.