Cómo postular a las ofertas laborales para civiles que dispuso Carabineros: sueldos de hasta $3,4 millones

Sueldos de hasta 3,4 millones de pesos contemplan las ofertas laborales para civiles que dispuso Carabineros, con el propósito de fortalecer las áreas administrativas, técnicas, de salud y de servicios.
De acuerdo con lo dispuesto por la institución policial, a través de las postulaciones busca incorporar profesionales y técnicos que apoyen el funcionamiento interno.
Lo anterior, para diversas reparticiones en las regiones de Arica y Parinacota, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, Biobío y La Araucanía.
Según informó Carabineros, la opción de postular a las ofertas laborales se abrió el pasado viernes 24 de octubre y se mantendrá activa hasta el próximo domingo 2 de noviembre.
Detalló a la vez que entre los cargos disponibles se cuentan administrativos, abogados, ingenieros, técnicos y operarios, por ejemplo.
Respecto de los sueldos, precisó que oscilan entre los $607.040 y los 3.409.344 pesos, dependiendo del perfil y la especialidad del puesto.
Las ofertas laborales de Carabineros y cómo postular
Según informó Carabineros, las ofertas laborales para civiles actualmente disponibles son las siguientes:
- 1 Recepcionista.
- 2 Mantención de cuarteles.
- 1 Técnico de cocina.
- 4 Administrativos.
- 1 Consultor SAP FI.
- 1 Técnico Operador de Planta.
- 3 Profesionales de la Salud receptor de muestras.
- 1 Ingeniero en Informática.
- 1 Ingeniero en Control de Gestión.
- 1 Carpintero.
- 2 Abogados.
- 1 Mecánico.
- 1 Operador de emergencia.
- 1 Telefonista.
Para postular a algfuna de las diversas opciones se debe ingresar a www.carabineros.cl y dirigirse a la sección Trabaja con Nosotros.
Tras ingresar, se ve el detalle de cada una de las vacantes, como los requisitos, funciones a desempeñar y las condiciones del trabajo.
Si alguna de estas ofertas es de su interés, solamente deberá pinchar en el botón Postular y el sistema lo hará ingresar usando la Clave Única para incorporar la información y documentos necesarios para completar la postulación.