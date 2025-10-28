Cómo postular a las ofertas laborales para civiles que dispuso Carabineros: sueldos de hasta $3,4 millones

A través de las ofertas laborales, Carabineros busca incorporar profesionales y técnicos que apoyen el funcionamiento interno.

Sueldos de hasta 3,4 millones de pesos contemplan las ofertas laborales para civiles que dispuso Carabineros, con el propósito de fortalecer las áreas administrativas, técnicas, de salud y de servicios.

De acuerdo con lo dispuesto por la institución policial, a través de las postulaciones busca incorporar profesionales y técnicos que apoyen el funcionamiento interno.

Lo anterior, para diversas reparticiones en las regiones de Arica y Parinacota, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, Biobío y La Araucanía.

Según informó Carabineros, la opción de postular a las ofertas laborales se abrió el pasado viernes 24 de octubre y se mantendrá activa hasta el próximo domingo 2 de noviembre.

Detalló a la vez que entre los cargos disponibles se cuentan administrativos, abogados, ingenieros, técnicos y operarios, por ejemplo.

Respecto de los sueldos, precisó que oscilan entre los $607.040 y los 3.409.344 pesos, dependiendo del perfil y la especialidad del puesto.

Las ofertas laborales de Carabineros y cómo postular

Según informó Carabineros, las ofertas laborales para civiles actualmente disponibles son las siguientes:

1 Recepcionista.

2 Mantención de cuarteles.

1 Técnico de cocina.

4 Administrativos.

1 Consultor SAP FI.

1 Técnico Operador de Planta.

3 Profesionales de la Salud receptor de muestras.

1 Ingeniero en Informática.

1 Ingeniero en Control de Gestión.

1 Carpintero.

2 Abogados.

1 Mecánico.

1 Operador de emergencia.

1 Telefonista.

Para postular a algfuna de las diversas opciones se debe ingresar a www.carabineros.cl y dirigirse a la sección Trabaja con Nosotros.

Tras ingresar, se ve el detalle de cada una de las vacantes, como los requisitos, funciones a desempeñar y las condiciones del trabajo.

Si alguna de estas ofertas es de su interés, solamente deberá pinchar en el botón Postular y el sistema lo hará ingresar usando la Clave Única para incorporar la información y documentos necesarios para completar la postulación.