Hay más de 30 mil ofertas de trabajo: paso a paso para ingresar tu CV y postular a miles de vacantes

El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) dio inicio a uno de los eventos más importantes del año para el mundo laboral: la Segunda Feria Nacional de Empleo, una instancia que se proyecta como la mayor oportunidad de ofertas de trabajo para quienes buscan empleo en Chile.

Según indicó la entidad, en esta edición, se habilitaron más de 32 mil vacantes distribuidas en todo el país.

La feria contará con un formato híbrido y fácil de acceder, combinando actividades presenciales con un sistema de postulación online. Esto permitirá que personas de todas las regiones puedan conectarse con más de 50 empresas destacadas en sectores clave como comercio, tecnología, construcción y salud.

Este evento marca el cierre de un amplio ciclo de 24 ferias laborales organizadas por Sence en 2025, instancia en la que se han ofrecido cerca de 90 mil puestos de trabajo.

Para participar, los interesados podrán asistir presencialmente este miércoles 19 de noviembre en el Centro Cultural GAM, en Santiago, o postular de forma digital hasta el sábado 22 de noviembre.

Además de las oportunidades laborales, la feria ofrecerá asesorías rápidas y orientaciones gratuitas para mejorar currículums y preparar entrevistas, herramientas clave para fortalecer la búsqueda de empleo.

¿Cómo participar en la Segunda Feria Nacional de Empleo del Sence?

Este evento está abierto a todas las personas mayores de 18 años que cuenten con registro en la Bolsa Nacional de Empleo (BNE).

A continuación, te explicamos las dos formas disponibles para participar:

Modalidad Presencial

Si vives en la Región Metropolitana o puedes acercarte al lugar, esta modalidad te permitirá interactuar directamente con las empresas y acceder a distintos servicios de apoyo.

Fechas y horarios: La feria este miércoles 19 de noviembre, entre las 09:00 y las 16:00 horas.

La feria este miércoles 19 de noviembre, entre las 09:00 y las 16:00 horas. Lugar: Centro Cultural GAM (Gabriela Mistral).

Centro Cultural GAM (Gabriela Mistral). Dirección: Avenida Libertador Bernardo O’Higgins 227 (Alameda), ingreso por la explanada, Región Metropolitana.

Avenida Libertador Bernardo O’Higgins 227 (Alameda), ingreso por la explanada, Región Metropolitana. Qué encontrarás: Participarán 50 empresas de variados sectores, todas disponibles para recibir postulaciones en el momento.

Modalidad Online

Para quienes se encuentran en otras regiones o prefieren postular de manera remota, la versión virtual ofrece las mismas oportunidades laborales, con la ventaja de una mayor comodidad.