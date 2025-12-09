Siete regalos originales por menos de $20.000 para sorprender a tu amigo secreto

Con la pronta llegada de la Navidad, la tradición del amigo secreto se acerca y con ella la búsqueda del regalo perfecto.
Elegir un detalle que sea original, útil y que sorprenda no siempre es fácil, especialmente cuando se cuenta con un presupuesto limitado. Por eso, hemos seleccionado una lista de siete regalos creativos y accesibles por menos de $20.000, pensados para que puedas sorprender a tu amigo secreto sin gastar de más, combinando practicidad, diversión y estilo en cada opción.
Mochila para Notebook
Una mochila práctica y moderna siempre es un regalo útil. Esta opción combina estilo y funcionalidad, convirtiéndose en un detalle que tu amigo secreto realmente apreciará.
- Mochila para Notebook Simply Portable Waterproof 16″ – Gris
- Precio: $14.990
- Link de compra ACÁ.
Libros
Un libro siempre es un regalo acertado para quienes disfrutan de nuevas historias o aprender algo diferente. Es una opción económica, significativa y que puede acompañar a tu amigo secreto por mucho tiempo.
- Libros desde $10.000.
- Link de compra EN ESTE ENLACE.
Soporte Notebook
Este es un regalo práctico que facilita el trabajo y el estudio, manteniendo dispositivos organizados y a la altura ideal. Perfecto para quienes pasan mucho tiempo frente a pantallas y valoran comodidad y orden.
- Soporte Notebook y celular altura plegable NW-638C
- Precio: 14.990
- Link de compra EN ESTE ENLACE.
Protector Solar
Un protector solar es un regalo útil y de cuidado, ideal para proteger la piel del sol en el día a día. Perfecto para quienes disfrutan de actividades al aire libre y valoran la salud y bienestar personal.
- Protector Solar Stick Invisible SPF50+Bariésun 18g Uriage
- Precio: $15.190
- Link de compra EN ESTE ENLACE.
Plantas
Una planta es un regalo acogedor y lleno de vida, perfecto para dar un toque natural a cualquier espacio. Además, aporta calma y alegría, convirtiéndose en un detalle que tu amigo secreto podrá disfrutar y cuidar.
- Suculenta alta con maceta 25×43 cm
- Precio: $14.990.
- Link de compra EN ESTE ENLACE.
Gift Card en BILLBOARD
Este es un regalo versátil y seguro, ideal para quienes prefieren elegir por sí mismos lo que más les gusta. Con montos que van desde los $20.000, es una opción práctica que garantiza acierto en cualquier amigo secreto.
- Gift card Billboard
- Precio: $20.000
- Link de compra en ESTE ENLACE.
Body Mist
Un body mist es un regalo fresco y aromático, perfecto para quienes disfrutan de fragancias suaves para el uso diario. Es una opción ligera y práctica que aporta un toque de frescura en cualquier momento del día.
- Body Mist Cloud 236Ml Ariana Grande
- Precio: 13.990
- Link de compra en ESTE ENLACE.