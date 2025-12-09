Secciones
Siete regalos originales por menos de $20.000 para sorprender a tu amigo secreto

En esta guía reunimos alternativas prácticas, originales y accesibles para sorprender sin gastar de más.

Foto del editor Gabriela Romo
Gabriela Romo

Con la pronta llegada de la Navidad, la tradición del amigo secreto se acerca y con ella la búsqueda del regalo perfecto.

Elegir un detalle que sea original, útil y que sorprenda no siempre es fácil, especialmente cuando se cuenta con un presupuesto limitado. Por eso, hemos seleccionado una lista de siete regalos creativos y accesibles por menos de $20.000, pensados para que puedas sorprender a tu amigo secreto sin gastar de más, combinando practicidad, diversión y estilo en cada opción.

Descubre siete regalos originales por menos de $20.000 para sorprender a tu amigo secreto

Mochila para Notebook

Una mochila práctica y moderna siempre es un regalo útil. Esta opción combina estilo y funcionalidad, convirtiéndose en un detalle que tu amigo secreto realmente apreciará.

  • Mochila para Notebook Simply Portable Waterproof 16″ – Gris
  • Precio: $14.990
  • Link de compra ACÁ.

Libros

Un libro siempre es un regalo acertado para quienes disfrutan de nuevas historias o aprender algo diferente. Es una opción económica, significativa y que puede acompañar a tu amigo secreto por mucho tiempo.

Soporte Notebook

Este es un regalo práctico que facilita el trabajo y el estudio, manteniendo dispositivos organizados y a la altura ideal. Perfecto para quienes pasan mucho tiempo frente a pantallas y valoran comodidad y orden.

  • Soporte Notebook y celular altura plegable NW-638C
  • Precio: 14.990
  • Link de compra EN ESTE ENLACE.

Protector Solar

Un protector solar es un regalo útil y de cuidado, ideal para proteger la piel del sol en el día a día. Perfecto para quienes disfrutan de actividades al aire libre y valoran la salud y bienestar personal.

  • Protector Solar Stick Invisible SPF50+Bariésun 18g Uriage
  • Precio: $15.190
  • Link de compra EN ESTE ENLACE.

Plantas

Una planta es un regalo acogedor y lleno de vida, perfecto para dar un toque natural a cualquier espacio. Además, aporta calma y alegría, convirtiéndose en un detalle que tu amigo secreto podrá disfrutar y cuidar.

  • Suculenta alta con maceta 25×43 cm
  • Precio: $14.990.
  • Link de compra EN ESTE ENLACE.

Gift Card en BILLBOARD

Este es un regalo versátil y seguro, ideal para quienes prefieren elegir por sí mismos lo que más les gusta. Con montos que van desde los $20.000, es una opción práctica que garantiza acierto en cualquier amigo secreto.

  • Gift card Billboard
  • Precio: $20.000
  • Link de compra en ESTE ENLACE.

Body Mist

Un body mist es un regalo fresco y aromático, perfecto para quienes disfrutan de fragancias suaves para el uso diario. Es una opción ligera y práctica que aporta un toque de frescura en cualquier momento del día.

  • Body Mist Cloud 236Ml Ariana Grande
  • Precio: 13.990
  • Link de compra en ESTE ENLACE.

