La regla del 10% que define tu Navidad: cuánto puedes gastar (y cuánto deberías ganar)

El 88% de las personas comprará regalos, los expertos recomiendan destinar un presupuesto fijo para ello.

Comparar precios, utilizar bien las tarjetas de crédito, tener un presupuesto determinado previamente y no gastar a cuenta de rentas que no has recibido son parte de las recomendaciones que los expertos entregan para no endeudarse este fin de año.

Y es que la educación financiera cada vez toma un rol más predominante entre los consumidores chilenos, quienes quieren estar informados a la hora de establecer sus gastos. Un reporte del Banco Santander conocido esta mañana, llamado “El valor de aprender: perspectivas globales sobre educación financiera”, indica que en el país el 96% cree que la educación financiera es una materia clave para la formación, solo detrás de las matemáticas.

El gasto de fin de año

De acuerdo con datos de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), el 88% de las personas sí comprará regalos de Navidad, aunque el menor poder adquisitivo hará que gasten menos en cada presente.

En relación con el monto que se pretende destinar, se alcanza un promedio de $124.000, con una media de siete regalos por persona y un gasto por regalo que bordea los $17.746.

El abogado y fundador de DefensaDeudores, Ricardo Ibáñez, explica que lo clave es la planificación, pero que, además, para alcanzar ese monto promedio habría que ganar aproximadamente $1.240.000. ¿La razón? “La regla del 10% es simple: nunca destines más del 10% de tus ingresos líquidos a Navidad. Si ganas un millón, no te puedes pasar de los 100 mil pesos”, explica a EL DÍNAMO.

Ibáñez añade que “hay que calcular todos los gastos posibles: regalos, celebraciones y también las vacaciones, que están a la vuelta de la esquina”, afirma.

Cuidado con los préstamos

Quienes van a utilizar tarjetas de crédito, lo ideal es aprovechar algunas promociones de precio contado o cuotas determinadas sin interés. Asimismo, se debe evitar realizar los pagos mínimos de la tarjeta.

“Si es necesario pedir un crédito, que sea uno de consumo bancario tradicional, idealmente a no más de 12 meses. Mientras más fácil es obtener un préstamo, más caro termina siendo. Es fundamental evitar avances en efectivo o créditos preaprobados”, advierte Ibáñez.

El experto agrega que, si queda o se genera cualquier excedente —por ejemplo, por bonos que entregan algunas empresas—, es recomendable hacer un pequeño “fondo marzo”, de modo de no iniciar 2026 con estrés financiero.