Jara vs Kast en debate Anatel: formato, bloques temáticos, horario y dónde ver el último cara a cara presidencial

Revisa todas las novedades que tendrá el debate, donde ambos candidatos estarán sentados de frente y con la prohibición de usar aparatos electrónicos.

A solo días de la segunda vuelta 2025, este martes 9 de diciembre se llevará a cabo el debate presidencial de la Asociación Nacional de Televisión de Chile (Anatel), donde Jeannette Jara y José Antonio Kast se verán las caras por última vez previo a las elecciones del domingo 14 de diciembre.

El evento contará con la participación de cinco periodistas: Carolina Urrejola (TVN), Julia Vial (TV+), Iván Valenzuela (Canal 13), Constanza Santa María (Mega), Macarena Pizarro (Chilevisión). Además, se estima que se extienda por dos horas y 40 minutos.

Respecto al formato del debate Anatel, busca favorecer la conversación directa y la interpelación entre ambos candidatos, quienes estarán sentados de frente y cada uno en su propio mesón. Esta vez, Jara y Kast tendrán prohibido usar celulares, tablets o dispositivos electrónicos, por lo que solamente podrán utilizar papel y lápiz para tomar apuntes.

En este sentido, el presidente de Anatel, Pablo Vidal, explicó que el formato “permitirá que entre ellos conversen, se interrumpan, se contradigan o se contrapregunten, se repliquen y la gente va a poder ir viendo cómo se van acabando los minutos de ellos. Para eso creemos que estar de frente ayuda a que esa conversación sea más fluida”.

En cuanto a los temas que se abordarán, se dividirán en nueve bloques, los cuales consisten en:

Seguridad ciudadana y crimen organizado

Economía y costo de la vida

Convivencia social, cohesión e identidad

Gobernabilidad y política

Políticas sociales: pensiones y empleo

Políticas sociales: salud, vivienda y educación

Relaciones internacionales

Inmigración y control fronterizo

Corrupción, probidad y uso de los recursos públicos

Jeannette Jara vs José Antonio Kast: a qué hora y dónde ver en vivo el debate Anatel

El debate presidencial Anatel entre Jara y Kast se realizará este martes 9 de diciembre a las 21:00 horas.

Este evento se transmitirá en vivo a través de todos los canales asociados a Anatel, tales como TVN, Canal 13, Chilevisión, Mega, La Red, Telecanal y TV+.