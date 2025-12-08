Polémica por propuesta de Meza: diputados recurren a UNICEF por posible beneficio a agresores sexuales de menores

La bancada oficialista criticó como “aberrante” la propuesta del republicano, quien defendió beneficios humanitarios para reos de edad avanzada, incluidos abusadores de niños.

Un grupo de diputados oficialistas anunció que solicitará a UNICEF, organismo de Naciones Unidas dedicado a la protección de la infancia, que emita un pronunciamiento frente a la propuesta del diputado republicano y vocero de José Antonio Kast, José Carlos Meza.

El legislador planteó la posibilidad de conmutar penas a personas condenadas por diversos delitos, incluidos casos de abuso o violación sexual infantil, cuando se trate de reos de avanzada edad o con enfermedades terminales.

Las declaraciones de Meza fueron realizadas en CNN Chile, en una conversación sobre eventuales beneficios humanitarios. Consultado directamente sobre si esta medida debería aplicarse también a condenados por delitos contra menores, el parlamentario reafirmó su postura y sostuvo que “es el momento en que nosotros nos ponemos por sobre y creo que no hay que hacer distinciones“.

Añadió que “un adulto mayor que va a morir en seis meses, en su caso es terminal, creo que hay que tener la humanidad de que muera“, y aseguró que “nadie merece morir en la cárcel“.

El planteamiento generó críticas inmediatas en la bancada oficialista. Un grupo de diputados encabezado por Luis Cuello (PC) informó que enviaron una comunicación a la representación de UNICEF en Chile solicitando evaluar la situación y considerar un pronunciamiento público.

Entre los firmantes se encuentran Alejandra Placencia, Carmen Hertz, Boris Barrera, Daniela Serrano, Lorena Pizarro, Marisela Santibáñez, María Candelaria Acevedo y Nathalie Castillo, todos del PC; además de Tomás Hirsch y Ana María Gazmuri (AH); Diego Ibáñez, Camila Rojas y Jorge Brito (FA); Héctor Barría (DC); y Matías Ramírez (PC).

Las razones para la solicitud de diputados UNICEF

Según Cuello, “las declaraciones de José Carlos Meza, diputado y vocero de Kast, en orden a propiciar la impunidad de los condenados por el delito de violación de niños mediante la conmutación de penas constituye una propuesta aberrante“.

Añadió que “más preocupante aún es que el candidato presidencial, José Antonio Kast, no condena estos dichos y se limita a señalar que si el Congreso aprueba una ley de estas características la va a aplicar“.

El parlamentario cerró señalando que el objetivo de acudir a UNICEF es “reafirmar la importancia del cumplimiento, por parte del Estado de Chile, de las obligaciones contenidas en la Convención sobre Derechos del Niño“.