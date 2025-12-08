El despliegue de Kast y Jara en la antesala del debate Anatel: la batalla por el norte

Ambos candidatos se jugaron sus últimas cartas en el norte, territorio clave tras la votación de Parisi, previo al último debate.

A una semana del balotaje presidencial, los comandos de José Antonio Kast y Jeannette Jara aceleraron su despliegue en terreno, concentrando sus agendas en el norte del país. La zona, donde el líder del PDG, Franco Parisi, obtuvo su mejor rendimiento en primera vuelta, se transformó en un territorio clave para las campañas de Kast y Jara, que buscan capturar a un electorado decisivo y aún disperso en el próximo debate organizado por la Asociación Nacional de Televisión (Anatel).

Kast contraataca y endurece el tono

El abanderado republicano viajó a Antofagasta, donde combinó actividades privadas con encuentros sectoriales, mientras intenta revertir la percepción negativa que dejó su desempeño en el debate de ARCHI.

En la derecha reconocen que las evasivas del candidato —especialmente sobre la ley de 40 horas, eutanasia e indultos— abrieron un flanco que el oficialismo ha explotado con fuerza.

Para contrarrestar esa arremetida, Kast decidió elevar el tono y acusar a su contrincante de difundir información falsa. En redes sociales aseguró que no eliminará las 40 horas ni la PGU, y el domingo reforzó su ofensiva acusando directamente a la ex ministra de “mentir” y que “solo utiliza mentiras para afirmar situaciones que quiere que yo conteste“.

Consultado por los dichos del diputado republicano José Meza sobre conmutar penas para enfermos terminales e incluso para condenados por abuso sexual a menores, el candidato insistió en que responderá solo en instancias formales: “Si tiene alguna consulta real, alguna consulta que afecte a la ciudadanía, se la voy a contestar en el debate de Anatel. No voy a caer en el juego“.

En ese sentido, apuntó al encuentro venidero, en el que “si ella quiere hacer una consulta directa en algún debate que tenemos, que la haga, y la voy a sorprender con la respuesta“.

Uno de los puntos más sensibles sigue siendo su propuesta de expulsiones masivas. Frente a nuevas preguntas sobre su plan migratorio, Kast solo reiteró: “Les quedan 94 días. Tienen que abandonar el país. Si ellos están en Chile y pretenden alguna vez volver a Chile, tienen 94 días para tomar todas sus cosas, llevárselas y, desde fuera, postular a un trabajo en Chile, como debe ser“.

Jara profundiza sus ataques: migración y polémica de Meza

En paralelo, Jeannette Jara se desplegó en Iquique, donde reforzó su estrategia de vincular a Kast con improvisación y retrocesos. Bajo ese paradigma presentó medidas locales, se reunió con vecinos y criticó duramente la propuesta migratoria del republicano.

“He visto propuestas de expulsar 300 mil migrantes, después invitarlos a salir, después que ellos mismos paguen el pasaje, después que el empleador les pague el pasaje. La verdad, noto un nivel de improvisación tremendo“, afirmó.

También volvió sobre la controversia generada por el diputado Meza, acusando un giro peligroso en la postura republicana.

Jara aseguró que las declaraciones del parlamentario buscan “allanar” el camino para indultos a figuras como Miguel Krassnoff y advirtió: “Han avanzado tanto en su discurso tratando de justificar por qué lo van a indultar que ahora están disponibles para que gente que violó a menores de edad, pedófilos, salgan de la cárcel, y eso es inaceptable, no tiene ninguna justificación, aunque tengan 70 u 80 años“.

El comando de Jara ha reforzado esta línea mediante minutas diarias que instruyen a sus vocerías a contrastar certezas y propuestas con lo que describen como indefiniciones de Kast.

La preparación de Kast y Jara para el decisivo debate

Los equipos de Kast y Jara coinciden en que el debate de Anatel será el más complejo de la campaña. Según reporta Ex-Ante, Kast afina sus intervenciones junto a su asesor Cristián Valenzuela, la comunicadora estratégica María Paz Fadel y su jefe creativo Felipe Costabal, revisando minutas programáticas y simulando preguntas difíciles.

Jara, en tanto, se prepara con su jefe estratégico Daniel Núñez como sparring y su equipo programático y comunicacional, en medio de un despliegue coordinado con los partidos oficialistas para reforzar su presencia territorial.

Con agendas paralelas en el norte y estrategias cada vez más directas, Kast y Jara entran a su última semana de campaña poniendo el foco en el electorado que podría definir la elección.