La empresa Enel Distribución informó que este martes 9 de diciembre se realizará un nuevo corte de luz en varias comunas de la Región Metropolitana (RM).

Según explicó la compañía, la interrupción del suministro se debe a trabajos previamente planificados, los cuales podrían extenderse por más de cinco horas seguidas.

Enel señaló que este aviso fue entregado con anticipación para que los residentes pudieran organizarse, tomar medidas preventivas y así reducir al mínimo las molestias que puedan generar estos cortes.

La empresa indicó que ocho comunas se verán afectadas por estas desconexiones, detalladas en su sitio web bajo el concepto de “labores de mantención y conexión de nuevos clientes”.

Si quieres verificar si tu hogar está dentro de las zonas que tendrán un nuevo corte de luz programado, puedes ingresar tu dirección en el buscador disponible en la página de Enel.

Además, si la suspensión del suministro impacta a personas electrodependientes, es posible solicitar apoyo llamando a los siguientes números: 600 696 0000, 800 800 696 o 22 696 0000.

MAPAS – Estas son todas las comunas que tendrán corte de luz este martes

Cerro Navia: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Maipú: desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Lo Espejo: desde las 9:30 hasta las 15:30 horas.

La Florida: desde las 9:20 hasta las 12:30 horas.

Lo Barnechea: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Ñuñoa: desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.

Independencia: desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Conchalí: desde las 10:00 hasta las 14:00 horas.