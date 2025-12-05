Enel señaló en su sitio web que estos cortes se anuncian con anticipación para que las personas puedan planificar sus actividades sin inconvenientes.

La empresa Enel dio a conocer que este viernes 5 de diciembre se realizarán cortes de luz programados en 10 comunas de la Región Metropolitana.

De acuerdo con la compañía, la interrupción del suministro eléctrico se extenderá por al menos siete horas en algunos sectores.

Si deseas comprobar si tu domicilio está dentro de las zonas afectadas, puedes ingresar tu dirección en el buscador de Enel disponible en ESTE ENLACE donde encontrarás toda la información necesaria.

Además, si la suspensión del servicio impacta a personas electrodependientes, puedes solicitar ayuda llamando a los siguientes números: 600 696 0000, 800 800 696 o 22 696 0000.

MAPAS – Revisa las 10 comunas que tendrán cortes de luz programados este viernes

La Florida: Desde las 10:00 hasta las 14:00 horas.

Macul: Desde las 15:30 hasta las 18:00 horas.

San Miguel: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Santiago: Desde las 10:00 hasta las 14:00 horas.

Estación Central: Desde las 09:00 hasta las 15:00 horas.

Providencia: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

La Reina: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.

Estación Central: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Huechuraba: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Conchalí: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Las Condes: Desde las 10:00 hasta las 15:00 horas.