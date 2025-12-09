Nuevos precios en autopistas: revisa cuánto aumentarán los peajes y el TAG desde 2026

El aumento proyectado para enero de 2026 será el más bajo en cinco años.

Cada año, las autopistas concesionadas ajustan los precios de peaje y del TAG tomando como referencia la inflación registrada en el país, un mecanismo que busca mantener el equilibrio financiero de los contratos y asegurar el mantenimiento de las vías.

Estos reajustes afectan tanto a las rutas urbanas como interurbanas, y suelen comunicarse con anticipación para que los usuarios puedan planificar sus viajes.

De acuerdo a la información revelada por El Mercurio, los peajes y TAG de las autopistas tendrán un aumento del 3,4% en 2026, el más bajo registrado en los últimos cinco años.

El incremento se anunció el pasado viernes tras la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre, que reflejó una inflación acumulada de 3,4% en los últimos 12 meses.

Con estos datos, se puede proyectar el alza que generalmente aplican las tarifas de las autopistas del país para el próximo año desde el 1 de enero.

Nuevos precios en autopistas

El aumento proyectado para enero será el más bajo en cinco años, después del 2,7% registrado en 2021, vinculado al IPC acumulado de 2020. El año pasado, los peajes subieron 4,2%, mientras que en 2024 el incremento fue de 4,8%. La alza más significativa se dio en 2023, con un reajuste del 13,3%.

Sobre las tarifas de las vías concesionadas en 2026, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) señaló que “este es un ajuste anual establecido en los contratos de concesión”.

Además, explicaron que “en las bases de licitación se fijan rangos de tarifas urbanas según el tipo de día (hábil, sábado, domingo o festivo), sentido de circulación, horarios, sector o tramo”.

Desde la cartera destacaron que “el reajuste refleja una tendencia moderada en comparación con los últimos cinco años, lo que significa un menor impacto para los usuarios”.