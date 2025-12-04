Este fin de semana, la Ruta 68 sufrirá cambios en el tránsito por la Peregrinación al Santuario de Lo Vásquez.

Este fin de semana la Ruta 68 tendrá varias modificaciones en su flujo vehicular debido a la tradicional Peregrinación al Santuario de Lo Vásquez, incluyendo la implementación del peaje a luca en horarios específicos para facilitar el desplazamiento de los usuarios.

VíasChile, por medio de su concesionaria Autopista Nueva Aconcagua (Ruta 5, tramo Santiago–Los Vilos), anunció que durante el fin de semana largo por el Día de la Inmaculada Concepción se aplicará una reducción de tarifas establecida por el Ministerio de Obras Públicas. Esta medida regirá en horarios específicos entre el viernes 5 y el lunes 8 de diciembre.

Revisa los horarios y tramos que tendrán peaje a luca este el fin de semana largo

El peaje Las Vegas, ubicado en la Ruta 5 Norte, ofrecerá el peaje a luca para autos y camionetas en los siguientes horarios y en ambas direcciones.

Viernes 5 de diciembre: Desde las 07:00 hasta las 13:00 horas.

Lunes 8 de diciembre: Desde las 07:00 hasta las 13:00 horas.

En esta misma plaza de peaje, los camiones de dos o más ejes tendrán una rebaja del 50% en ambos sentidos en los siguientes horarios:

Viernes 5 de diciembre: Desde las 00:00 hasta las 07:00 horas

Lunes 8 de diciembre: Desde las 00:00 a las 07:00 horas.

En tanto, en la Ruta 68, los descuentos tarifarios se aplicarán desde este viernes 5 de diciembre (salida) en los Peajes Lo Prado y Zapata, para vehículos menores y camionetas. Además, habrá una rebaja del 50% para todo tipo de camiones.