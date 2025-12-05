Durante noviembre, nueve de las 13 divisiones que integran la canasta del IPC mostraron incidencias positivas.

Durante noviembre, el Índice de Precios al Consumidor (IPC), principal indicador de la inflación en Chile, registró una variación mensual de 0,3%.

Con este resultado, el IPC acumula un aumento de 3,7% en lo que va del año y de 3,4% en los últimos doce meses, según informó recientemente el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

De acuerdo con el INE, durante noviembre, nueve de las 13 divisiones que integran la canasta del IPC mostraron incidencias positivas, mientras que tres fueron negativas y una no presentó variación.

Qué productos subieron y cuáles bajaron de precio: el detalle del IPC de noviembre que marcó 0,3%

Entre las categorías que aumentaron destacó transporte (0,7%), con una incidencia de 0,090 puntos porcentuales (pp.), y vestuario y calzado (2,6%), que sumó 0,063pp.



“De las divisiones que consignaron bajas mensuales en sus precios, destacó bebidas alcohólicas y tabaco (-2,4%), con una incidencia de -0,088pp”, señaló el INE.

Transporte

Específicamente, en la división transporte, seis de sus once clases mostraron incrementos, siendo la más relevante el transporte aéreo de pasajeros (22,8%), que aportó 0,169pp. También subieron repuestos y accesorios para vehículos personales (5,7%), con 0,024pp.

En total, 13 de los 25 productos de esta división registraron alzas, sobresaliendo el transporte aéreo internacional (28,6%, 0,142pp.) y el transporte aéreo nacional (10,9%, 0,027pp.). El resto de los productos con aumentos sumaron 0,050pp., según el organismo.

Vestuario

Dentro de vestuario y calzado, hubo incrementos en cuatro clases. “La más importante fue vestuario (2,3%) que aportó 0,034pp., seguida de calzado (3,0%), con 0,028pp. De los 23 productos que componen la división, 19 consignaron incrementos en sus precios, destacando zapatillas para hombre (6,2%), con una incidencia de 0,016pp., seguido de pantalones para hombre (4,4%), con 0,010pp.”, detalló el INE.

Bebidas alcohólicas

En cuanto a bebidas alcohólicas y tabaco, se observaron descensos en cuatro de sus cinco clases, especialmente en vinos (-6,1%), que restó -0,056pp., y cervezas (-2,1%), con -0,025pp.



“De los seis productos que componen la división, cuatro consignaron bajas en sus precios, destacando vinos (-6,1%), con una incidencia de -0,056pp., y cervezas (-2,1%), con -0,025pp. Los restantes productos con contribuciones negativas acumularon -0,008pp”, agregó el boletín.

Productos destacados