De acuerdo a la DMC, el fenómeno meteorológico tendrá una “severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas”.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) informó este martes 9 de diciembre hay una alerta meteorológica por posibles tormentas eléctricas que podrían afectar a varias regiones del país.

De acuerdo al organismo, las tormentas eléctricas se presentarán en La Araucanía y Los Ríos, vinculadas a una condición sinóptica de baja segregada, y se extenderían desde la madrugada hasta la noche de este martes.

Junto a ello, la DMC explicó que las alertas se activan cuando “se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas. Manténgase informado de su evolución y siga las instrucciones de las autoridades, evite riesgos innecesarios”, reiteraron.

Tormentas eléctricas amenazan gran parte de Chile: estas son las 10 regiones bajo aviso

De manera adicional, el organismo emitió una actualización de su aviso meteorológico por la posibilidad de tormentas eléctricas, las cuales podrían registrarse desde la mañana de este martes hasta la tarde del jueves en 10 regiones del país.

La DMC emite avisos cuando “se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos”.