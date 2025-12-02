Secciones
Aumenta el calor en la RM: las cuatro regiones con aviso meteorológico por altas temperaturas

Revisa cuándo se registrará el peak de calor con 34ºC en Santiago.

Foto del editor Gabriela Romo
Gabriela Romo

La zona centro sur del país se prepara para una nueva jornada de calor intenso y temperaturas elevadas, luego que la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitiera un aviso para cuatro regiones del país, donde se podrían superar los 34 °C durante esta semana.

Según la DMC, este fenómeno, que podría transformarse en una ola de calor, se debe a la presencia de una dorsal en altura. Este fenómeno meteorológico consiste en una zona de alta presión que reduce la formación de nubes, permite mayor incidencia de radiación solar y provoca un aumento de las temperaturas en la superficie.

Desde Meteored indicaron que la dorsal en altura, junto con una vaguada costera, traerá “una masa de aire cálida y seca hacia el centro-sur de Chile durante el miércoles 3, jueves 4 y viernes 5 de diciembre”.

Al mismo tiempo, la DMC señaló en su aviso por altas temperaturas que el día más caluroso será el miércoles 3 de diciembre, afectando a las siguientes zonas desde la tarde hasta la noche:

  • Región Metropolitana (Valle y Precordillera).
  • Región de O’Higgins (Cordillera, Costa, Valle y Precordillera).
  • Región del Maule (Cordillera, Costa, Valle y Precordillera).
  • Región del Ñuble (Cordillera, Costa, Valle y Precordillera).

Ese día, se espera que en la Región Metropolitana las temperaturas máximas alcancen entre 32 y 34 °C, mientras que en O’Higgins, Maule y Ñuble oscilarán entre 29 y 33 °C.

