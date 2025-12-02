La zona centro sur del país se prepara para una nueva jornada de calor intenso y temperaturas elevadas, luego que la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitiera un aviso para cuatro regiones del país, donde se podrían superar los 34 °C durante esta semana.

Según la DMC, este fenómeno, que podría transformarse en una ola de calor, se debe a la presencia de una dorsal en altura. Este fenómeno meteorológico consiste en una zona de alta presión que reduce la formación de nubes, permite mayor incidencia de radiación solar y provoca un aumento de las temperaturas en la superficie.

Aumenta el calor en la RM: las cuatro regiones con aviso meteorológico por altas temperaturas

Desde Meteored indicaron que la dorsal en altura, junto con una vaguada costera, traerá “una masa de aire cálida y seca hacia el centro-sur de Chile durante el miércoles 3, jueves 4 y viernes 5 de diciembre”.

Al mismo tiempo, la DMC señaló en su aviso por altas temperaturas que el día más caluroso será el miércoles 3 de diciembre, afectando a las siguientes zonas desde la tarde hasta la noche:

Región Metropolitana (Valle y Precordillera).

Región de O’Higgins (Cordillera, Costa, Valle y Precordillera).

Región del Maule (Cordillera, Costa, Valle y Precordillera).

Región del Ñuble (Cordillera, Costa, Valle y Precordillera).

Ese día, se espera que en la Región Metropolitana las temperaturas máximas alcancen entre 32 y 34 °C, mientras que en O’Higgins, Maule y Ñuble oscilarán entre 29 y 33 °C.