Estas son las comunas que ya confirmaron fuegos artificiales para el Año Nuevo 2026

Los fuegos artificiales de Año Nuevo son un show visual impactante que atrae a muchas personas. Sus colores y luces convierten la celebración en un evento emocionante y llamativo.

Cada Año Nuevo, los espectáculos de fuegos artificiales se han convertido en una tradición arraigada en muchas ciudades del mundo, incluido Chile, por lo que muchos se preguntan qué comunas ya autorizaron el show pirotécnico.

Estos shows reúnen a miles de personas que se congregan para presenciar el inicio del nuevo año con un despliegue luminoso y sonoro.

Más allá de su carácter festivo, los fuegos artificiales requieren permisos especiales debido a las medidas de seguridad y a su impacto ambiental.

Estas son las comunas ya confirmaron fuegos artificiales para el Año Nuevo 2026

Santiago

Entel confirmó que el Año Nuevo en la Ver esta publicación en Instagram volverá en 2026, esta vez con un espectáculo que combinará fuegos artificiales, mil drones, efectos de iluminación y presentaciones musicales en vivo.



Entre los artistas que estarán sobre el escenario destacan Américo, La Noche, Princesa Alba y la DJ Isabella Serafini, quienes serán los encargados de animar la celebración en pleno centro de la capital.

La puesta en escena estará a cargo de la misma compañía francesa que realizó el show inaugural de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Valparaíso

El tradicional espectáculo de Año Nuevo en el Mar regresa con todo este año. El Concejo Municipal dio luz verde al evento, que será organizado por la empresa El Vaquero.

El show contará con nueve puntos de lanzamiento, de los cuales dos estarán en tierra (Piedra Feliz y Molo de Abrigo) y siete en el mar, frente a zonas como Espigón, Av. Francia, cerro Barón, cerro Placeres, Santa María y caleta Portales.

Viña del Mar

La ciudad costera tendrá siete puntos de lanzamiento en el mar en los sectores de Recreo, Miramar, Av. Perú, Muelle Vergara, Playa Los Marineros, Reñaca y Punta Ossa.

Además, se sumarán tres puntos en tierra, creando un espectáculo sincronizado con Valparaíso para ofrecer una experiencia visual conjunta y espectacular en toda la bahía.

Los Vilos

Luego de una consulta ciudadana realizada en noviembre, la comuna optó por reanudar el espectáculo de fuegos artificiales para Año Nuevo.

Con el apoyo de 113 organizaciones sociales, Los Vilos dará la bienvenida al 2026 con un show pirotécnico.