VIDEO – Fuegos artificiales volverán a la Torre Entel en Año Nuevo: espectáculo incluirá shows artísticos

El espectáculo se prolongará durante 15 minutos y contempla la presencia de mil drones y el lanzamiento de alrededor de 7.000 fuegos artificiales desde la Torre Entel.

Luego de siete años, la Torre Entel confirmó que retomará los fuegos artificiales durante el Año Nuevo, en un espectáculo que también incluirá un show con artistas nacionales.

Así lo ratificó la misma empresa, a la que se sumaron las autoridades comunales y regionales, las que indicaron que se espera la presencia de unas 400 mil personas.

De acuerdo con lo confirmado por la compañía en conjunto con la Municipalidad de Santiago y la Delegación Presidencial Metropolitana, el espectáculo se prolongará durante 15 minutos y contempla la presencia de mil drones y el lanzamiento de alrededor de 7.000 fuegos artificiales desde la Torre Entel.

Fuegos artificiales y show de artistas en la Torre Entel

Respecto del show que acompañará a la pirotecnia, a cargo de la productora Groupe F de Francia, contará con la presencia de Américo, La Noche, Princesa Alba y la DJ Isabella Serafini.

Al abordar lo que será el espectáculo en la Torre Entel, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, manifestó a través de las redes sociales que “estamos trabajando para que esta sea la mejor fiesta de Año Nuevo del país, recuperando nuestras calles, devolviendo la celebración a la ciudad y levantando una tradición que pertenece a todos los santiaguinos“.

En tanto, el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, expresó que, “para empezar bien el 2026, vamos a generar todas las condiciones desde el punto de vista del ordenamiento del espacio público y de la coordinación con Carabineros para que sea un evento seguro para la familia“.