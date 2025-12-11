¿Buscas trabajo? Ofrecen más de mil puestos navideños con sueldos de $900 mil

Entre los puestos disponibles para las celebraciones de fin de año destacan operarios de picking, bodegas, manejo de grúa y administrativos logísticos.

Con la llegada del fin de año, aumenta la actividad comercial y operativa, lo que abre nuevos puestos navideños. En este contexto, Eurofirms Group anunció que para la temporada navideña ampliará su oferta laboral con más de 1.300 vacantes, principalmente en los rubros de logística, agronomía y retail.

La compañía proyecta que esta tendencia continuará durante el verano de 2026, con más de 100 contrataciones adicionales para su proyecto de vendimia, reforzando así un escenario de alta demanda de trabajadores.

Entre los puestos disponibles para las celebraciones de fin de año destacan operarios de picking, bodegas, manejo de grúa y administrativos logísticos, con remuneraciones que van desde los $530.000 hasta los $870.000, dependiendo del cargo.

En el ámbito agrícola, se requieren operarios de producción en las regiones de Ñuble y O’Higgins, con sueldos que oscilan entre $540.000 y $640.000.

¿Buscas trabajo? Ofrecen más de mil puestos navideños con sueldos de $900

Según estima Vanesas Rosales, líder de Staffing en Eurofirms Group, el sector que cobra mayor relevancia en esta temporada es el retail, donde se suelen ofrecer empleos de medio tiempo con pagos por turno que van desde los $21.000 hasta los $40.000.

“Diciembre es uno de los meses de mayor dinamismo laboral en Chile, donde la actividad comercial, turística y productiva crece con fuerza, impulsando la necesidad de talento en sectores clave como logística, agronomía y retail”, añadió.

Eurofirms Group invita a revisar y postular a sus oportunidades laborales disponibles ingresando a ESTE LINK. Después debes acceder a la sección Candidatos y luego a Ofertas de Empleo. En ese espacio, las personas podrán crear su perfil y postular al cargo que más se ajuste a sus intereses.