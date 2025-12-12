MAPA – Las siete comunas que se verán afectadas por cortes de luz este viernes 12 de diciembre en RM

Revisa los sectores que tendrán suspensión del suministro eléctrico durante esta jornada, lo que se podría extender por hasta siete horas.

Enel Distribución anunció que siete comunas de la Región Metropolitana (RM) se verán afectadas este viernes 12 de diciembre por cortes de luz programados.

De acuerdo a la explicación de la empresa, la suspensión del servicio se debe a trabajos programados en el tendido eléctrico y en algunos sectores podría prolongarse por hasta siete horas.

Para comprobar si tu hogar está dentro de las zonas afectadas, puedes ingresar tu dirección en el buscador de Enel disponible en HACIENDO CLIC EN ESTE LINK, donde encontrarás todos los detalles.

Para casos en que el corte afecte a personas electrodependientes, se habilitaron las siguientes líneas de atención: 600 696 0000, 800 800 696 y 22 696 0000.

Las siete comunas que tendrán cortes de luz este viernes 12 de diciembre

La Reina: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Santiago: Desde las 9:00 hasta las 12:00 horas.

Santiago: Desde las 11:30 hasta las 17:30 horas.

San Miguel: Desde las 23:30 horas del viernes hasta las 06:30 horas del sábado.

San Miguel: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Desde las 10:00 hasta las 13:30 horas.

Maipú: Desde las 11:30 hasta las 17:30 horas.

Estación Central: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Lo Prado: Desde las 9:30 hasta las 15:30 horas.

Pudahuel: Desde las 14:30 hasta las 18:00 horas.