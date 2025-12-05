Biministro García anuncia Comité de Expertos para proponer mejoras a la regulación eléctrica

García además se reunió con las empresas transmisoras para abordar el informe que daba cuenta de los errores en la valorización de los activos de las firmas.

El biministro de Energía y de Economía, Fomento y Turismo, Álvaro García, anunció la constitución de un Comité de Expertos con el fin de revisar y proponer mejoras para fortalecer la regulación del sector eléctrico.

Esta instancia estará compuesta por un grupo transversal de profesionales que analizarán temas como la revisión de los procesos de determinación y diseño de tarifas; institucionalidad y gobernanza; resiliencia y seguridad eléctrica; y adaptación del mercado eléctrico para la transición energética.

Las conclusiones y recomendaciones que entregue el Comité de Expertos estarán disponibles para ser implementadas por las autoridades que asuman durante la próxima administración.

“Nuestro desafío inmediato es hacer doble clic sobre la reforma que ustedes están proponiendo que me parece muy bien. Identificar dónde partir, qué hacer ojalá en el primer año del gobierno de tal manera que se recupere la confianza ciudadana e interés político en lograr resultados, que es la mejor manera de avanzar y construir confianza en el sector eléctrico”, especificó la autoridad.

Biministro García se reúne con empresas transmisoras

Además, Alvaro García se reunió con representantes de empresas transmisoras para abordar detalles del informe presentado por el Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) a la Comisión Nacional de Energía (CNE) sobre la valorización de activos de las firmas de este segmento en el periodo 2020-2023.

El estudio mostró que, de los datos informados por las empresas, existe un porcentaje que se aleja del valor estándar de las instalaciones. Y, de ese universo, prácticamente la totalidad de los datos revisados estarían incompletos o no correctamente respaldados.

Tras el encuentro, el secretario de Estado señaló que “fue una buena reunión. Comunicamos a las empresas que la Comisión Nacional de Energía hará una primera estimación de sobrevaloración de activos con los datos que se hayan logrado acreditar”.

“En paralelo, le solicitamos a las empresas que aporten a la brevedad los antecedentes que permitan cuantificar la magnitud de los datos incompletos o insuficientes, para asegurar un proceso tarifario que otorgue confianza a las familias de nuestro país. Al mismo tiempo, se instruyeron las auditorías que nos permitirán contar con información clara y confiable para completar las bases de datos y, de esta manera, dar certeza a los mecanismos de fijación tarifaria y compensar a los clientes si así se concluye”, sentenció.