Más de 30 hectáreas, faro y acantilados: conoce la isla de Chiloé que se vende por $1.800 millones

Frente a la costa de Chiloé, en la Región de Los Lagos, se encuentra Imelev, una pequeña isla que está disponible para la venta y que podría transformarse en tu nuevo hogar o en un proyecto turístico.

La isla Imelev está situada frente a Castro, la capital provincial, que ofrece buena conectividad y todos los servicios necesarios en Chiloé. Cuenta con una superficie de 32 hectáreas (320.000 m²) y forma parte del archipiélago chilote.

Según la corredora Propiedades Volcanes del Sur, responsable de la venta, el terreno incluye árboles nativos, áreas de pastoreo para ganado y una playa con bancos naturales de mariscos.

La isla se encuentra completamente deshabitada, por lo que se presenta como un lugar ideal para quienes buscan privacidad total o desean desarrollar un proyecto turístico. Entre sus atractivos se destaca un faro emblemático que le da un carácter único.

El precio de venta es de 47.000 UF, equivalentes a $1.863.608.750, más un recargo del 2%.

Su ubicación frente a Castro le ofrece ventajas estratégicas como rutas marítimas activas, proximidad a un aeropuerto y fácil acceso a la Ruta 5, lo que facilita la conexión con el continente en comparación con otras islas más aisladas.

La flora de Imelev incluye especies nativas como arrayanes, maquis, quilas, nalcas y calafates. Además, cuenta con recursos hídricos propios, como capas subterráneas y manantiales, que permiten mantener de manera autosuficiente la actividad de pastoreo de ovejas y vacas.