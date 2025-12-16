En los últimos años, los regalos tecnológicos se han consolidado como una de las opciones favoritas para Navidad, gracias a su utilidad y a la amplia variedad de productos disponibles en el mercado.
Audífonos inalámbricos, relojes inteligentes, parlantes Bluetooth, accesorios para celulares y dispositivos para el hogar se han transformado en alternativas prácticas y atractivas para personas de todas las edades, adaptándose a distintos gustos y necesidades.
Además, el avance de la tecnología y la mayor competencia entre marcas han permitido que hoy existan múltiples opciones a precios accesibles, incluso por debajo de los $50.000. Esto ha facilitado que más personas puedan optar por regalos tecnológicos sin afectar en exceso el presupuesto navideño, convirtiéndolos en una elección ideal para sorprender con productos modernos, funcionales y acordes a la vida digital actual.
Guía navideña: los mejores regalos tecnológicos por menos de $50.000
Audífonos JBL Tune 720BT headphone bluetooth over ear
Su diseño over ear brinda mayor comodidad y aislamiento, siendo ideales para escuchar música, ver series o realizar llamadas sin interrupciones.
- Precio: $47.990
- Link de compra: Ripley.
Parlante Portatil Bluetooth Srs-Xb100 Sony
Podrás disfrutar de un sonido potente y nítido en un diseño compacto y resistente. Ideal para tus aventuras al aire libre o para ambientar tus reuniones en casa, este parlante te ofrece hasta 16 horas de batería para que la música nunca pare.
- Precio: $ 39.990
- Link de compra: Falabella.
Redmi Watch 5 Active
Es un smartwatch diseñado para el uso diario, con monitoreo de actividad física y funciones de salud como seguimiento del ritmo cardíaco. Además, cuenta con una batería de larga duración y un diseño cómodo, ideal para quienes buscan mantenerse conectados y activos.
- Precio: $27.990.
- Link de compra: Entel
Juego PS5 EA SPORTS FC 26
El Juego PS5 EA SPORTS FC 26 ofrece una experiencia de fútbol realista con gráficos mejorados y modos de juego variados. Es ideal para los fanáticos del deporte que quieren disfrutar de partidos intensos y gestionar su propio equipo.
- Precio: $49.990.
- Link de compra: Paris.
Hohem micrófono mic-01 1tx + 1rx + lightning
El Hohem micrófono MIC-01 incluye un transmisor (1TX) y un receptor (1RX) con conexión Lightning, ideal para grabar audio claro y profesional en dispositivos Apple. Su diseño compacto y portátil lo hace perfecto para entrevistas, vlogs y transmisiones en movimiento.
- Precio: $49.990
- Link de compra: Casa Royal.