Secciones
Suscripción Revista D Papel Digital Newsletters
Buen Dato

Guía navideña: los mejores regalos tecnológicos por menos de $50.000

Audífonos, relojes inteligentes, parlantes y otros dispositivos tecnológicos se han vuelto regalos prácticos y atractivos para todas las edades.

Foto del editor Gabriela Romo
Gabriela Romo

En los últimos años, los regalos tecnológicos se han consolidado como una de las opciones favoritas para Navidad, gracias a su utilidad y a la amplia variedad de productos disponibles en el mercado.

Audífonos inalámbricos, relojes inteligentes, parlantes Bluetooth, accesorios para celulares y dispositivos para el hogar se han transformado en alternativas prácticas y atractivas para personas de todas las edades, adaptándose a distintos gustos y necesidades.

Además, el avance de la tecnología y la mayor competencia entre marcas han permitido que hoy existan múltiples opciones a precios accesibles, incluso por debajo de los $50.000. Esto ha facilitado que más personas puedan optar por regalos tecnológicos sin afectar en exceso el presupuesto navideño, convirtiéndolos en una elección ideal para sorprender con productos modernos, funcionales y acordes a la vida digital actual.

Guía navideña: los mejores regalos tecnológicos por menos de $50.000

Audífonos JBL Tune 720BT headphone bluetooth over ear

Su diseño over ear brinda mayor comodidad y aislamiento, siendo ideales para escuchar música, ver series o realizar llamadas sin interrupciones.

  • Precio: $47.990
  • Link de compra: Ripley.

Parlante Portatil Bluetooth Srs-Xb100 Sony

Podrás disfrutar de un sonido potente y nítido en un diseño compacto y resistente. Ideal para tus aventuras al aire libre o para ambientar tus reuniones en casa, este parlante te ofrece hasta 16 horas de batería para que la música nunca pare.

Redmi Watch 5 Active

Es un smartwatch diseñado para el uso diario, con monitoreo de actividad física y funciones de salud como seguimiento del ritmo cardíaco. Además, cuenta con una batería de larga duración y un diseño cómodo, ideal para quienes buscan mantenerse conectados y activos.

  • Precio: $27.990.
  • Link de compra: Entel

Juego PS5 EA SPORTS FC 26

El Juego PS5 EA SPORTS FC 26 ofrece una experiencia de fútbol realista con gráficos mejorados y modos de juego variados. Es ideal para los fanáticos del deporte que quieren disfrutar de partidos intensos y gestionar su propio equipo.

  • Precio: $49.990.
  • Link de compra: Paris.

Hohem micrófono mic-01 1tx + 1rx + lightning

El Hohem micrófono MIC-01 incluye un transmisor (1TX) y un receptor (1RX) con conexión Lightning, ideal para grabar audio claro y profesional en dispositivos Apple. Su diseño compacto y portátil lo hace perfecto para entrevistas, vlogs y transmisiones en movimiento.

Notas relacionadas