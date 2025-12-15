Iglesias, teatros, centros culturales, plazas y espacios patrimoniales reciben a coros, orquestas y elencos locales que interpretan repertorios clásicos y contemporáneos, creando panoramas familiares y accesibles para todas las edades.

Cada diciembre, Santiago se transforma en un gran escenario abierto con una variada programación de conciertos de Navidad gratuitos, pensados para acercar la música y el espíritu festivo a toda la comunidad.

Iglesias, teatros, centros culturales, plazas y espacios patrimoniales reciben a coros, orquestas y elencos locales que interpretan repertorios clásicos y contemporáneos, creando panoramas familiares y accesibles para todas las edades.

Estas iniciativas no solo celebran la Navidad, sino que también fomentan el encuentro ciudadano y el acceso a la cultura, convirtiéndose en una tradición esperada que llena la ciudad de melodías, emoción y sentido de comunidad.

Panorama musical de Navidad: Santiago se llena de conciertos gratuitos en diciembre

Catedral de Santiago

La Catedral de Santiago presenta una amplia Temporada de Conciertos de Adviento 2025, que contempla distintas funciones de música clásica y repertorio navideño. Varias de estas presentaciones se realizarán con acceso gratuito, invitando al público a disfrutar de una experiencia musical y espiritual en un espacio patrimonial emblemático de la ciudad.

Entre las principales actividades en la Catedral, se encuentran:

Lunes 15 de diciembre 13:30 hrs. Navidad sin Fronteras. Villancicos de diferentes países del mundo. Coro el Cantar de las Condes.

Miércoles 17 de diciembre 19:00 hrs. Concierto de Navidad de la Municipalidad de Santiago. Coro de la Hermandad.

Domingo 21 de diciembre 13:30 hrs. Villancicos Navideños. Concierto con repertorio tradicional.

Orquestas FOJI

La Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles (FOJI) cobra un rol central en la programación con una serie de conciertos gratuitos que ponen en valor el talento y la dedicación de niños, niñas y jóvenes músicos, acercando la música orquestal a toda la comunidad.

Revisa EN ESTE LINK el calendario de conciertos gratuitos.

Gran Sala Sinfónica Nacional

El CEAC UCHILE invita a un ciclo de «Conciertos Especiales» que incluye música de Adviento y Navidad:

Viernes 12 de diciembre a las 18:00 hrs.

La Previa / El Mesías Concierto de Navidad.

Ubicación: Gran Sala Sinfónica Nacional en Av. Vicuña Mackenna 20, Providencia.

Municipalidad de Santiago

La Municipalidad de Santiago extendió a toda la comunidad al Ciclo de Conciertos de Navidad. Seis presentaciones gratuitas se llevarán a cabo hasta el 22 de diciembre en el Odeón de Plaza de Armas y diversas iglesias de la comuna, ofreciendo una experiencia musical para toda la familia.

Algunas de las actividades son: