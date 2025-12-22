Estos son los estudios de abogados laborales recomendados en Chile

Elegir un abogado laboral puede marcar la diferencia en un conflicto de trabajo. Aquí te dejamos los estudios jurídicos que destacan en Chile y qué aspectos evaluar antes de tomar una decisión legal.

Hablar de los mejores abogados laborales en Chile implica mirar más allá del nombre del estudio. La diferencia suele estar en la experiencia, el manejo de las leyes vigentes y la forma en que se apoya a las personas durante un conflicto.

Una buena firma de profesionales del derecho explica el escenario con claridad, plantea estrategias realistas y actúa con conocimiento de los tribunales y de la Dirección del Trabajo.

Bajo ese criterio, siempre es bueno visualizar un ranking que reúna estudios jurídicos con trayectoria comprobada y reconocimiento en el ámbito laboral chileno.

Ranking de estudios de abogados laborales en Chile

Este listado considera trayectoria, especialización en derecho del trabajo y reconocimiento público, tanto a nivel local como internacional.

1. Abogaley: foco laboral con cercanía y experiencia

Es un estudio jurídico laboral con fuerte presencia digital y atención personalizada. Su práctica se centra en conflictos laborales individuales, despidos, autodespidos y vulneraciones de derechos fundamentales.

Para quienes prefieren atención presencial, la firma ofrece facilidad de un abogado en Las Condes y un abogado en Providencia sin perder la posibilidad de realizar gestiones de forma remota cuando el caso lo permite.

2. Carey: práctica laboral en firmas de gran tamaño

Carey es uno de los estudios jurídicos más grandes del país. Su área laboral asesora principalmente a grandes empresas, con foco en cumplimiento normativo, relaciones laborales complejas y litigios de alta cuantía.

Se distingue por su equipo multidisciplinario y presencia constante en rankings internacionales.

3. Barros & Errázuriz: asesoría laboral corporativa

Cuenta con una práctica laboral reconocida a nivel internacional. Su trabajo se centra en asesorar a empresas en litigios laborales, procesos de desvinculación y relaciones sindicales.

Chambers and Partners y The Legal 500 le dieron reconocimiento por la solidez de su equipo y su capacidad para manejar conflictos complejos en contextos corporativos.

4. Prieto Abogados: derecho laboral con enfoque empresarial

Desarrolla su práctica corporativa junto a un equipo laboral que asesora en contrataciones, reestructuraciones internas y conflictos colectivos.

Es una alternativa habitual para empresas de mediano y gran tamaño que requieren apoyo permanente en materias laborales.

5. Lizama Abogados: especialización en conflictos colectivos

Lizama Abogados es un estudio dedicado casi exclusivamente al derecho laboral. Tiene una presencia destacada en negociaciones colectivas y conflictos entre sindicatos y empresas, con distinción en The Legal 500 por su especialización técnica.

¿Cómo elegir un estudio de abogados laborales?

Primero, define tu tipo de conflicto . Un problema individual suele requerir estudios con foco en litigación laboral para personas.

. Un problema individual suele requerir estudios con foco en litigación laboral para personas. Luego, revisa la especialización del equipo y su experiencia en casos similares al tuyo.

y su al tuyo. Finalmente, contrasta la información con fuentes externas y rankings reconocidos.

La cercanía territorial de igual forma es un factor a considerar. Si buscas asesoría laboral dentro de la Región Metropolitana, contar con un abogado en Santiago facilita el acceso a orientación jurídica especializada y representación directa ante tribunales laborales.