MAPA – Por hasta ocho horas: las ocho comunas de la RM que tendrán cortes de luz este domingo 28 de diciembre

Revisa los sectores de Santiago que se verán afectados por los cortes de luz programados de Enel durante esta jornada.

Enel dio a conocer que ocho comunas de la Región Metropolitana (RM) se verán afectadas por cortes de luz este domingo 28 de diciembre.

Lo anterior, se debe a trabajos programados en el tendido eléctrico, por lo que de acuerdo a la empresa, algunos sectores tendrán suspensión de suministro eléctrico por hasta ocho horas.

Para comprobar si tu hogar está dentro de las zonas afectadas, puedes ingresar tu dirección en el buscador de Enel disponible en HACIENDO CLIC EN ESTE ENLACE, donde encontrarás todos los detalles.

Las comunas de la Región Metropolitana que se verán afectadas por cortes de luz este domingo 28 de diciembre

En detalle, se trata de estas comunas de la RM: Huechuraba, Lo Barnechea, Vitacura, Ñuñoa, San Ramón, Maipú, Pedro Aguirre Cerda y Pudahuel. Revisa el mapa de los sectores a los que afectarán los cortes de luz:

Huechuraba: Desde las 11:00 hasta las 19:00 horas.

Lo Barnechea: Desde las 10:30 hasta las 15:30 horas.

Vitacura: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Ñuñoa: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

San Ramón: Desde las 09:30 hasta las 16:30 horas.

Maipú: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Pedro Aguirre Cerda: Desde las 10:00 a 16:00 horas.

Pudahuel: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.