Ley de Reconstrucción: el nombramiento que Kast no cumplió y que deja en duda el voto del senador Kusanovic

El parlamentario IND-RN advirtió que de no recibir alguna explicación, el Gobierno no contará con su voto en la Cámara Alta.

El senador Alejandro Kusanovic (IND-RN) podría no entregarle su voto en la Cámara Alta a la Ley de Reconstrucción Nacional, desmarcándose del oficialismo.

Al respecto aseveró que “todo indica que en el proyecto de Reconstrucción Nacional nos enfrentamos a una discusión extensa y a una votación de pronóstico muy ajustado”.

“Por otra parte es indignante que, hasta la fecha, ningún representante del Gobierno se haya acercado a dialogar conmigo. El Ejecutivo ha preferido negociar con sectores de izquierda de la región a espaldas del diputado Riquelme y mías”, sostuvo Kusanovic.

El senador Kusanovic hizo explícita su molestia con el Gobierno a raíz de un nombramiento que el presidente José Antonio Kast no cumplió.

En enero, según dio cuenta La Segunda, ambos acordaron que Gerardo Otzen sería el delegado presidencial de la Región de Magallanes. Algo que también aceptó el diputado Alejandro Riquelme (REP). Sin embargo, posteriormente el Gobierno negoció con el diputado Carlos Bianchi (IND-PPD) y su hijo, el senador Karim Bianchi (IND).

A raíz de esta situación, el senador Kusanovic indicó que “el futuro de nuestra nación no se construye excluyendo ni actuando con deslealtad, y no voy a tolerar esa forma de hacer política”.

“En consecuencia, si no median disculpas, explicaciones transparentes y compensaciones reales para la Región de Magallanes, el Gobierno no contará con mi voto“, agregó.